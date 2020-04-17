影／區間車要進站了！中壢女摔落月台　「生死一瞬間」女警即時伸手

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢車站16日下午黃姓女乘客突然摔落至月台下，此時南下1211區間列車正要進站，鐵路警察局中壢派出所女警林琬倫緊急將黃女拉上月台，站務人員通知區間列車緊急剎車，黃女被拉上月台後一臉錯愕，聲稱要趕火車跑步上月台，突覺暈眩跌落月台軌道上，所幸被及時救回，黃女經送醫檢查後身體並無大礙。

▲台鐵中壢車站16日下午，黃姓女乘客突然摔落月台，林姓女警在區間車進站前緊急拉回黃女挽回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐵路警察局台北分局指出，16日下午4時36分，中壢派出所女警林琬倫在中壢車站第三月台準備簽巡邏表，等候南下1211區間列車進站，34歲的黃姓女乘突然落軌至第三月台軌道處，林琬倫立即上前搶救黃女，為避免遭區間列車輾壓，第三月台站務人員緊急以無線電呼叫1211次區間列車立即剎車。

▲黃姓女乘客16日下午疑因暈眩摔落至中壢車站月台下，林姓女警救回黃女撫摸頭部飽受驚嚇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃女被林琬倫與站務人員合力拉上月台仍一臉驚惶，經詢問黃女身體狀況與傷勢，黃女生聲稱頭部有點紅腫也能行走，林詢問黃女是否蓄意跳臥軌道情事？黃女聲稱欲趕火車跑步上月台，在候車時突感暈眩，隨即跌落至第三月台軌道間，所幸被警方與站務人員合力搶救。

站務人員檢視月台監視畫面，發現黃女在區間車進站前突然摔落月台軌道下方，還好女警與站務人員及時搶救得宜，避免發生憾事，黃女經送醫檢查後並無大礙，事故原因仍由鐵路警察局調查釐清中。

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