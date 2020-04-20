入韓國瑜小內閣不成　林國權詐騙吸金案等不到無罪判決黯然離世

▲市長韓國瑜原有意延攬前市議員林國權出任原民會主委，卻因他涉及詐騙吸金案而告吹。（合成圖／記者范綱儀攝）

記者李忠憲／台中報導

原被高雄市長韓國瑜欽點原住民委員會主委的前高雄市議員林國權，因捲入「假戀愛真詐欺」美女引誘宅男買婚禮包套、遊說投資的詐騙吸金案見光死。他與公司員工等81名涉案人一審獲判無罪，檢察官不服上訴，林卻在今年1月過世。台中高分院審結，維持原判駁回上訴，林國權則公訴不受理，全案定讞。

前高雄市議員林國權擔任和荔企業公司負責人，推出「和荔樂活契約」婚事包套產品，並以急著交女朋友、結婚的男姓為銷售對象。公司幹部及員工先是到交友網站「愛情公寓」中尋覓銷售對象，言談之中更讓對方誤以為買了契約，就可以與美女員工步入神聖的婚姻殿堂。

不少人投入金錢買了多份契約，卻碰上女員工失聯，認為被詐騙了，一怒之下向警方報案，事後查出，購買契約的男性人數約170人，金額高達3125萬元。台中地檢署偵結，依《銀行法》、詐欺等罪起訴林國權等81人，及和荔等4間公司。

台中地方法院2019年7月審結，認為檢察官未能舉證「和荔樂活契約」無法履行，也沒有證據顯示契約的服務內容、價值與售價顯不相當，或是遠高於同類商品等不具對價相當性。就算銷售人員手法不當，但與刑法的施用詐術要件仍有落差。此外，購買契約者都已是成年人，也有一定的社會歷練，本身有決定是否購買的自由及判斷能力。

合議庭認為，《銀行法》部分，契約中並沒有與購買者約定要給予與本金顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬，因此並無違法，判林國權等81人無罪。檢察官不服，上訴台中高分院。

然而，高雄市長韓國瑜上任後，在2018年12月3日宣布將延攬林國權擔任高雄市原民會主委。林國權隔天就立刻被爆料起底涉嫌詐騙吸金案，官司纏身，林國權當天以「考慮韓市府形象」宣布放棄出任，並說等一審判無罪後再出任。

林國權一審果然獲判無罪，但檢察官仍上訴，台中高分院4月8日審結，仍維持一審無罪判決定讞。只是，林國權等不到重獲清白之日，今年1月去世，合議庭撤銷林國權原判決，公訴不受理。

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