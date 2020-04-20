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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲駕車躲警竟闖路檢點猛撞機車　還加速輾過騎士跑給警追

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▲▼蕭男車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

▲蕭男撞上前方機車後逃逸，其車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導
新北市板橋區一名男子19日晚間10時許，開車遇到警方盤查，因車上載有毒品分裝器材，一時心虛加足油門開上環河快速道路躲避追緝。經過匝道路檢點時還繞過警車，撞上前方一輛機車，害機車騎士倒地後還加速輾過，之後再擦撞另一輛轎車後逃逸。最後男子在警方擴大追查下，在約3小時後逮捕歸案，全案將依殺人未遂、毒品、妨害公務、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

據了解，蕭姓男子（41歲）駕著白色轎車，載著友人行經中山路和環河路路口，被海山分局埔墘派出所警員發現車輛行跡可疑，準備上前盤查時，蕭男心虛加速逃逸，警方見狀立即追上，同時呼叫線上警力支援。

▲▼蕭男車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在蕭男車上找到玩具槍及毒品分裝器具。（圖／記者游宗樺攝）

蕭男沿著環河路開上環河快速道路，想要擺脫騎機車的警方追緝，一路開到中和區永和路出口匝道，看到前方有酒駕路檢點，竟然心一橫直接往右切想繞過警車，卻撞上前方的一輛機車，還當場輾過倒地的王姓騎士（21歲），造成王男手腳擦傷、背部撕裂傷。蕭男肇事後繼續往前衝，期間還再擦撞到劉男（37歲）的轎車右側，把他的後照鏡撞斷。

警方經擴大追捕，同時調閱監視器透過車牌辨識系統，在福祥路發現蕭男棄置的轎車，其車頭破損不堪，前方擋風玻璃還擺放蕭男於「雅光有限公司」工作的名片，車身鈑金多處凹陷，停在路邊的殘障停車格中，車後還有不慎碾到的老鼠。

▲▼蕭男車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

▲蕭男衝撞路檢點後逃逸，警方在約3小時後將他逮捕歸案。（圖／記者游宗樺攝）

警方立即對蕭男轎車進行搜索，在車上找到一把玩具槍、毒品分裝杓及電子磅。經過多方追查後，在凌晨1時許於民生路找到蕭男，將他上銬帶回派出所製作筆錄，全案將依照殺人未遂、毒品、妨害公務及肇事逃逸等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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