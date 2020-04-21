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第8家保險公司跟進！康健人壽取消等待期　市面上共88張醫療保單「現買現保障」

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▲康健人壽提供消費者更及時的保障，自4月15日起取消多張醫療險保單「法定傳染病」30天疾病等待期的限制。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽提供消費者更及時的保障，自4月15日起取消多張醫療險保單「法定傳染病」30天疾病等待期的限制。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，又有保險業者提供更及時的醫療保障，取消等待期！康健人壽宣布，自4月15日起取現售11張醫療險保單「法定傳染病」30天疾病等待期的限制，投保後保障可立即生效，讓民眾安心接受治療。這是第8家保險公司取消等待期，目前總計有88張醫療保單取消這項約定。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，面對難以預測的疾病，康健人壽的醫療險商品能提供重要的風險防護，將法定傳染病排除30日疾病等待期，可確保在每個需要的時刻，陪伴保戶擁有更健康的未來。

保戶自即日起投保康健人壽11張醫療險保單，可直接享有法定傳染病排除30天疾病等待期的醫療保障。康健人壽也表示，民眾可透過電話投保，完成投保程序後立即享有醫療保障。

此外，在保全方面，康健人壽提出「續期保費及保單借款利息緩繳3個月」、「單一服務窗口」、「線上客服」等3大服務；理賠方面，康健人壽也有「快速理賠」、「同享完整保障」、「法定傳染病從寬理賠」、「負壓隔離病房比照加護病房」等4項措施，

如因感染新冠肺炎，必須入住負壓隔離病房接受治療，康健人壽表示，入住負壓隔離病房期間將比照各保單條款約定的加護病房住院項目辦理給付。

由於疫情變化，民眾容易因緊張、不安產生焦慮，進而導致壓力，影響身心健康，根據「360°康健指數調查」發現，面對生活中的壓力，13%的台灣民眾不知道如何解決，只有5%的人會尋求醫療專業的協助，突顯民眾需要更多方法來管理壓力。康健人壽也呼籲民眾回歸預防重於治療的觀念，面對壓力時透過個人化的壓力管理方案。

取消法定傳染病30天等待期的壽險業者，目前有國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、英國保誠人壽以及元大人壽。

其中，國泰人壽有10張現售住院醫療險保單、中國人壽9張、南山人壽有17張醫療險、新光人壽有15張住院醫療、手術醫療及實支實付醫療等、三商美邦人壽6張住院醫療保險、英國保誠人壽10張醫療險、元大人壽10張醫療商品，再加上康健人壽11張商品，共88張保單。

 
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