快訊／磐石艦確診官兵高雄趴趴走！韓國瑜曝：5個地方，有9位市民疑似感染

記者洪正達、許宥孺、林昱萱／高雄報導

新冠肺炎持續延燒，而海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，其中扣掉確診的24位，還有高達350位設籍在高雄。對此，高雄市長韓國瑜21日在記者會提到，「5處中間有9位市民疑似感染，剩下16處可以開始營業，而這5處感染者場域，必須等衛生局及相關單位，採檢完畢才能通知繼續營業。」此外，韓國瑜也提到，「9位都已採檢，確定陰性後，5場域才能恢復營業。」

▲韓國瑜召開記者會。（圖／地方中心）

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高雄市府20日下午召開第一級第17次應變指揮中心會議，並且公布第三波的確診個案足跡，加上前二波公布的地點總共來到了23個，而高市府也決議確診個案曾涉足的地點都至少要封館一天，暫停營業進行消毒，並針對相關人員做健康檢測，確定沒問題後，才能恢復營業。

經過一夜的作業，高市府21日再度公布第四波確診個案足跡，其中包括，小蒙牛楠梓家樂福店、佛光山萬壽園、全聯福利中心仁武八德店、酷帽子餐酒館、呷尚寶高雄北平店、伊莉莎白撞球休閒運動館，確診個案足跡來到了29個地點。

此外，韓國於表示，第一、二波所公布的地點其中有5個場域出現9位市民疑似感染，而這5處感染者場域必須等到衛生局即相關單位採檢完畢後，才能通知恢復營業。

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