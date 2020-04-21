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發現「地球雙胞胎」！繞著紅矮星公轉　NASA震驚：距離地球300光年

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▲▼地球升起。1968年12月24日，美國太空人安德斯（William Anders）從太空船上朝地球方向拍下這張照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲一顆距離300光年的星球有著和地球極高的相似度。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

克卜勒太空望遠鏡（Kepler Space Telescope）在2018年因燃料消耗殆盡退役，它已幫助人類探索超過2600顆太陽系外的行星。NASA最近重新整理克卜勒望遠鏡記錄的數據，發現行星「Kepler-1649c」的溫度、光線、環境都和地球類似，讓他們感到相當吃驚。

Kepler-1649c距離地球300光年，比地球大1.06倍，又因為與鄰近的紅矮星（Red dwarf）相互作用，能獲得相當於75%的地球日照，表面溫度可能和地球接近，且位於「適居帶」範圍，星球表面含有水資源的可能性極高。

▲Kepler-1649c每19.5個地球日，就能環繞紅矮星運行一周，意思是地球過19.5日的時間它就過了一年。（圖／翻攝自推特／@NASAExoplanets）

研究員范德堡（Andrew Vanderburg）表示，「這很讓人興奮，如果不是因為我們重新整理資料，很可能錯過這顆星球」。

但NASA也指，目前移居技術尚未成熟，且克卜勒的資料是早期的觀測數據，也有失準的可能性，再加上紅矮星會產生頻繁且驚人的火焰爆炸，此現象可能讓適居帶行星的大氣層剝離，影響到鄰近星球的生物生存，Kepler-1649c到底是否適合人類居住還需要進一步判斷。

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