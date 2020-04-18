睽違9年！NASA宣布：5月發射SpaceX火箭　載2美太空人赴國際太空站

▲ 5月將上國際太空站的太空人班肯及赫利。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）17日宣布，在太空探索技術公司（SpaceX）協助之下，5月將睽違9年在美國本土發射載人太空火箭，是NASA自2011年以來首度，也是SpaceX成立18年來首次進行載人飛行。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）美東時間17日在推特上宣布，「NASA將再次於美國本土以美國火箭發射美國太空人！」SpaceX獵鷹9號火箭將載著太空人赫利（Doug Hurley）及班肯（Bob Behnken），5月27日下午4時32分自佛羅里達州甘迺迪太空中心（KSC）39號發射台升空，前往國際太空站執行任務。

2011年發射太空飛梭以來，美國便不曾自力將太空人運上太空。國際太空站主要由美國及俄羅斯合作運轉，2000年起輪流接待來自世界各地的太空人。但自2011年以來，俄羅斯是全球唯一有能力運送太空人往返國際太空站的國家。美國9年來便是依賴俄羅斯火箭載運太空人。

另一方面，自雪帕德（Alan Shepard）1961年成為首位進入太空的美國太空人，NASA每次載人飛行任務都有大批群眾在太空海岸（Space Coast）圍觀，見證發射的瞬間。但在新冠肺炎（COVID-19）陰影之下，NASA此次發射僅開放少數記者到現場，不開放一般民眾進入。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。