NASA擬在「月球隕石坑」裝電波望遠鏡　免受無線電干擾更具優勢

▲月球隕石電波望遠鏡。（圖／翻攝自NASA，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）在上週提出計畫，希望能在月球另一側的隕石坑內，安裝直徑長達1公里的電波望遠鏡，因為月球隕石電波望遠鏡（Lunar Crater Radio Telescope,LCRT ）不但可以檢測到地球無法測量的波長、頻率，同時還不會受到各種無線電的干擾，比在地球上的望遠鏡更具有優勢。

據科學網站《ScienceAlert》、《NASA》官網指出，NASA預計在月球背面的隕石坑內，安裝直徑長1公里的月球隕石電波望遠鏡。月球隕石電波望遠鏡不但可以觀察到大於10m的波長、低於30MHz的頻率，還可以免受電離層或地球周圍各種無線電的干擾。

NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory,JPL）的Saptarshi Bandyopadhyay在計畫中表示，「月球隕石電波望遠鏡可以透過觀察10-50m的波段（即6-30MHz波段）中的早期宇宙來實現宇宙學領域的巨大科學發現，而人類目前尚未對此進行探索」。

這個計畫現在仍處早期階段，同時也還不知道將使用哪個隕石坑來進行這項工作，不過如果未來真的成功在月球上安裝電波望遠鏡，將很可能挖掘出目前人類尚未見過的宇宙面貌，而這個「月球隕石電波望遠鏡」也將成為太陽系中，最大的電波望遠鏡。