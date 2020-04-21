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年輕小夫妻導航受困三地門山區　口社警google急救援

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▲屏東縣里港警分局口社派出所警員陳志雄協助這對夫妻平安下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局口社派出所警員陳志雄協助這對夫妻平安下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

1對年輕小夫妻開車，利用手機系統欲導航至三地門鄉青山山區遊玩，卻因GPS導航資訊系統誤報，致使車輛輪胎深陷山區不平路面，迷航受困山中。警方獲報，憑著對地形地物了解，經1小時搜尋，找到他們平安返送下山。

▲屏東縣里港警分局口社派出所警員陳志雄協助這對夫妻平安下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣里港警分局口社派出所警員陳志雄日前接獲一 對夫妻受困山區報案電話後，先行以電腦google衛星地圖，調閱青山村各山區產業道路及小徑，並與該對小夫妻電話聯繫，引導回憶是如何駕車前往，中途有何行經較明顯建築物、工寮或鐵皮屋等等，逐步縮短彼此距離。

由於陳員本身為原住民，憑藉著個人長久在山區生活經驗，沿途觀察路面輪胎痕跡及有無遭壓折的草木，並隨時傳送沿途拍攝地形、地物照片供指認，一步一腳印、按圖索驥，花費約1個多小時，終在深山小徑發現受困小夫妻，初步查看2人沒有受傷。

但駕駛車輛深陷凹凸不平路面，因地處偏僻，且路幅窄小，拖吊車無法前來救援，陳員便協同該夫妻，合力徒手挖平輪胎下方土推，使車輛得以順利脫困，並沿原路將他們平安帶返下山。

分局分局長楊龍祥表示，陳員憑藉著自身在山區的生活經驗及對於轄內人、事、地、物熟悉度，在最短時間內到達現場，順利幫忙民眾脫困，值得同仁學習，並呼籲民眾，在深山及偏僻之處使用手機、車用GPS導航系統時，時常因收訊不，發生誤導，旅途出門前應預先查詢欲前往所經路線，避免車輛於行駛間發生意外，影響自己或他人生命、財產安全。

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