澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭





▲澳洲政府要求Google和Facebook，刊載澳洲相關新聞時支付費用。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲政府發布自稱是全球第一個相關行為的準則，強制要求大型平台Google和Facebook，在刊載澳洲媒體相關的新聞時，需要支付費用，以規範科技和新聞媒體之間的商業往來，促進雙方公平競爭。

根據adnews報導，澳洲財政部長Josh Frydenberg表示，政府意識到公共利益新聞的重要性，而澳洲需要一個強大，且可以持續的新聞媒體系統；科技巨頭以及傳統媒體協商之後，雙方未能達到自願性協議，因此競爭監督機關將在7月底之前，發布行為準則的草案。

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）最初曾制定自願守則，以解決科技巨頭和傳統媒體之間的議價能力不平衡，但是要達成自願性協議是有些困難的，其中涵蓋的問題包括數據共享以及新聞產生的收益共享。

Frydenberg表示，澳洲政府其實明白，要讓科技業者支付新聞內容的費用並不簡單，法國以及西班牙都曾經試過，但是最後都沒有成功，「我們並不是要保護傳統媒體公司免於受到競爭及技術破壞的影響，相反的，要在不濫用市場支配力的情況下，建立一個公平的競爭環境，並對新聞內容給予適當的補償」。