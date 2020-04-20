　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Google,Google公司。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲政府要求Google和Facebook，刊載澳洲相關新聞時支付費用。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲政府發布自稱是全球第一個相關行為的準則，強制要求大型平台Google和Facebook，在刊載澳洲媒體相關的新聞時，需要支付費用，以規範科技和新聞媒體之間的商業往來，促進雙方公平競爭。

根據adnews報導，澳洲財政部長Josh Frydenberg表示，政府意識到公共利益新聞的重要性，而澳洲需要一個強大，且可以持續的新聞媒體系統；科技巨頭以及傳統媒體協商之後，雙方未能達到自願性協議，因此競爭監督機關將在7月底之前，發布行為準則的草案。

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）最初曾制定自願守則，以解決科技巨頭和傳統媒體之間的議價能力不平衡，但是要達成自願性協議是有些困難的，其中涵蓋的問題包括數據共享以及新聞產生的收益共享。

Frydenberg表示，澳洲政府其實明白，要讓科技業者支付新聞內容的費用並不簡單，法國以及西班牙都曾經試過，但是最後都沒有成功，「我們並不是要保護傳統媒體公司免於受到競爭及技術破壞的影響，相反的，要在不濫用市場支配力的情況下，建立一個公平的競爭環境，並對新聞內容給予適當的補償」。

 
ET快訊
快訊／海基會前發言人管安露癌逝　享年50歲
快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案
磐石艦確診官兵提早一天偷跑下船　直衝摩鐵「一待5小時」
快訊／男闖入員林高中！進教室朝女學生猛捅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

美國啤酒、汽水大缺貨！疫情導致CO2供給減少...汽油需求下降30%

梵蒂岡遭爆默默安排教宗訪問中國　「首站武漢」友中義大利背後協調

他沉迷成為吸血鬼　90歲老嬤淪獻祭品「慘遭挖心瀝血」放煮鍋內飲下！

90歲老婆婆拄拐杖挑戰282次樓梯　「等同爬完一座山」為醫護募款951萬　

迪士尼宣布：10萬員工「即日起放無薪假」共體時艱

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

社交距離不能忘　以色列2千人「反總理示威」這樣防疫

中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

美國啤酒、汽水大缺貨！疫情導致CO2供給減少...汽油需求下降30%

梵蒂岡遭爆默默安排教宗訪問中國　「首站武漢」友中義大利背後協調

他沉迷成為吸血鬼　90歲老嬤淪獻祭品「慘遭挖心瀝血」放煮鍋內飲下！

90歲老婆婆拄拐杖挑戰282次樓梯　「等同爬完一座山」為醫護募款951萬　

迪士尼宣布：10萬員工「即日起放無薪假」共體時艱

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

社交距離不能忘　以色列2千人「反總理示威」這樣防疫

中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

愛貓床上報恩鬆口露出「酥脆外殼」　爸高八度崩潰笑翻萬人

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

防堵疫情破口！蘆洲密閉場所擴大臨檢　憂天氣好居家防疫者趴趴走

海軍官兵確診足跡台南防疫大作戰　百貨員工怨：休館算他們的假！

C羅豪宅20公里外爆疫情1萬8千人遭隔離　他幫姪女慶生18人群聚挨轟

新力旺再度冠名企聯女壘　25日仿中職模式閉門「全球首開打」

美駐韓大使搶先曬「全球鷹」照　韓國防部：將如期投入實戰部署

國際熱門新聞

她開露營車接客不甩封城　「1hr公園激戰7男」

巴黎非飲用水發現「微量新冠病毒」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

更／加國槍擊案16死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

新郎騎單車「一周狂飆850km」成親

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

隔離10天！6歲女身留「性虐痕跡」慘死　祖父母：她感染了

她染疫無症狀1傳17！小孩接連中鏢

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲透被單

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

星國266飆升到5900例　CNN揭2關鍵

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！

來客數直接歸零　日性工作者難生存

更多熱門

相關新聞

紐國28日降警戒、部分復工　澳洲維持禁令

紐國28日降警戒、部分復工　澳洲維持禁令

紐西蘭新冠肺炎疫情減緩，總理阿爾登（Jacinda Ardern）於20日宣布，全國預計28日0時起降至第三級警戒，大部分國民仍需待在家中、維持社交距離，但學校、日間托育中心、外送餐點與網路銷售店家將可重新營業。澳洲的疫情也獲得控制，但總理莫里森（Scott Morrison）表示，未來4周內不會放寬禁令。

消費糾紛排名揭曉！蝦皮、拍拖都被點

消費糾紛排名揭曉！蝦皮、拍拖都被點

柏加特考慮退休　恐無緣再戰奧運

柏加特考慮退休　恐無緣再戰奧運

澳800萬房客憂「付不起房租被驅逐」

澳800萬房客憂「付不起房租被驅逐」

澳洲籲獨立調查　追究世衛與中國

澳洲籲獨立調查　追究世衛與中國

關鍵字：

GoogleFacebook澳洲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面