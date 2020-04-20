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「這輩子跟定香蕉」　屏東新埤青農林怡宏加入新蕉農團隊

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▲屏東縣新埤鄉青農林怡宏，種植香蕉一把罩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣新埤鄉青農林怡宏，種植香蕉一把罩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

家族世代都種香蕉的屏東縣新埤鄉青農林怡宏，從學生時代就幫忙家裏種香蕉，大學念的也是農業科系，畢業後，到香蕉研究所實習，加入新蕉農團隊，現在和長輩合種2公頃的香蕉田，草生栽培管理，申請產銷履歷驗證，銷往更大量販超市。

26歲、長得斯斯文文的林怡宏，對於務農特別有興趣。他說，讀書時放假期間很多同學去唱歌、看電影，但他的休閒活動幾乎都在香蕉田。而以前是種檳榔，因給人觀感不佳，再加上價格不穩定，所以近年來陸續改種香蕉，他從小看著香蕉長大，以前長輩施用農藥化肥，但他加入後說服長輩改施有機肥及草生栽培方式管理，植株反而更健壯，香蕉每把都充足飽滿。

他表示，草生栽培方式種植香蕉，由於從來沒有人這樣的，引來鄰田異樣眼光，但事實證明安全用藥及施肥的香蕉更甜美，加上環境生態受到保護，雖然一個月都要割草一次，但他認為是種香蕉的必修課程。

屏科大畢業後參加新蕉農政策，在香蕉研究所的輔導下，從香蕉種苗田間管理到採收過程，每一步驟都實際參與，學習更多經驗。他幾乎每天都6點多就到田裏工作，有時採收香蕉，有時整理果園，不僅自己香蕉田，有時幫忙朋友割香蕉。

雖然年紀不大，但實際種香蕉的經驗超過15年，他說，這輩子跟定香蕉了。

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