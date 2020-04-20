消費糾紛前5類型排名揭曉！網購「蝦皮」、交友軟體「拍拖」都被點名

▲北市2019年蝦皮的消費糾紛最多，放鳥次數也是最多。（示意圖／翻攝自蝦皮官網）

記者孫于珊／台北報導

台北市政府法務局公布北市2019年受理消費申訴案件統計結果，共計1萬3549件，其中爭議最大的前5名類型為網購、運輸及車輛、線上遊戲、通訊、電器，分別又以蝦皮、馬自達（MAZDA）、遊戲橘子、美商蘋果、燦坤實業5業者，居於榜首！另外，常缺席協商的業者，蝦皮又奪冠，交友軟體拍拖（Paktor）也並列第一。

法務局指出，北市2019年消費申訴案件約占全國案件總件數5萬4714件的4分之1，較前一年（2018年）1萬4287件減少738件，略降5%，但爭議最多的依舊為「網路電視購物類」，共1968件，雖相較於2018年總數2039件，已減少約4%，但榜首仍為「樂購蝦皮有限公司」305件，主要糾紛以物品瑕疵及退換貨相關問題。

▲北市2019年消費爭議排行，「運輸及車輛類」首度躍居第2名，其中馬自達（MAZDA）為榜首。（示意圖／達志影像）

而2019年「運輸及車輛類」首度躍居第2名，共有1008件，較2018年814件大幅增加23%，主因為運輸類華航機師及長榮空服員罷工事件引發消費爭議，及車輛類汽車瑕疵所衍生集團性消費糾紛，其中業者以「馬自達汽車公司」278件蟬聯首位，主因為車輛引擎及控制模組程式系統瑕疵召回事件等。

排名第3為「線上遊戲類」，與2018年相較，案件量已由1252件減少為962件，減少幅度達23%，原因可能與2019年1月8日修正生效的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」有關。不過被申訴最多業者仍為「遊戲橘子」120件，常見爭議有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費等。

另外，2019年被申訴最多單一業者為「寰宇家庭股份有限公司」計有679件，消費爭議原因為改版美語教材套裝系列衍生集體大量申訴案件。

▲北市2019年消費申訴案件統計前5大類型及榜首業者。（圖／翻攝自台北市政府法務局網站）

法務局也公布經消保官通知業者出席，卻無正當理由缺席的業者，總共334家次，其中以知名約會軟體Paktor的APP業者「新加坡商拍拖有限公司」及「蝦皮賣家」各15次為最多；其次Google LLC 計有13次，排名第3，由於知名APP平臺Google Play的業者Google LLC係屬境外公司，雖然同集團在國內有美商科高國際有限公司，但其表明不負責Google Play平臺退費事宜，消費紛爭往往無法透過消費爭議申訴程序順利解決，法務局特別提醒消費者注意。

此外，知名網購平臺「露天」及「雅虎奇摩」旗下也分別有10次及8次賣家未出席，法務局呼籲企業經營者（賣家）應積極出席協商會議，以妥適解決消費爭議。

▼北市2019年的消費爭議案件中，無故不到場協商次數最多的業者排行。（圖／翻攝自台北市政府法務局網站）

►限時下殺！！！

【更多新聞】

►保證媒合10次↑約會！工程師花10萬玩交友APP…慘落「合約陷阱」

►抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣 買春男挨告性侵判無罪

►不知刀那麼鋒利！1刀刺入致騎士枉死...「小鄭容和」：他穿螢光雨衣像紙箱