「嘻嘻！嘻嘻嘻」謎樣發文…何晶回應了！　醫：如果不是被盜可能需要協助

▲何晶不斷在臉書分享連結。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶先前在臉書寫下神秘「Errrr...」貼文惹議後，又再度於臉書發表謎樣貼文，通篇貼文只有大量的「嘻嘻嘻」字眼。對此，有醫師認為，「如果這不是被盜帳號，這可能代表他需要一些專業的協助了。」而何晶在發文2小時後也回應了。

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何晶20日晚間7時3分在臉書寫下大量謎樣「嘻嘻嘻、嘻嘻嘻」（Heehee），又寫道「說真的，各位，這世界有時候非常有趣！嘻嘻嘻，等等，我笑得在地上打滾」，但並未說明到底是什麼事情讓她這麼開心。

而「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專當晚8時35分指出，這真的非常值得注意，新加坡總理夫人的臉書帳號在過去短短不到3小時內，已發了好幾十則貼文，內容有些很難理解，「如果這不是被盜帳號，這可能代表她需要一些專業的協助了。」

▼何晶「嘻嘻嘻」發文，2小時後又補充回應。（圖／翻攝何晶臉書）

美的好朋友說，在此要呼籲台灣的同胞們，不要在這個時候再去留刺激性的言論，「我們做該做的事情，做對的事情，無愧於心就好」；畢竟新加坡的政府部門，也沒有認可何女士的發文代表他們的立場，這樣就夠了。

美的好朋友表示，希望新加坡的朋友們也能一起平安度過疫情！也希望新加坡的朋友們有注意到，能給予總理夫人一些協助。

而何晶在發文2小時後、晚間9時7分在同一篇發文，新增內容解釋，「再次跟大家問好！剛吃完晚餐，享受與家人的時光。但朋友問我的臉書是不是被駭客入侵，又讓我笑了、笑了…大家抱歉了，很開心！我天生特立獨行，出生時是腳先出來而不是頭，所以我猜想我的血液裡充滿了無禮。耶！不要在意，這就是生活，明天又是另一天。」此外，她依舊不斷分享連結。