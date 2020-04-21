左營海軍生活揭密！官兵放假「最愛放鬆去處」曝光　3里7000居民憂感染

▲左營軍營外大消毒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，引發恐慌。即便高雄市衛生局在海軍左營基地附近消毒，鄰近的居民仍相當害怕，因有不少外縣市的士官兵在營區外圍租房子，放假都會到處趴趴走，就怕有確診人在不知情下傳播了病毒。有退役艦長表示，海軍官兵以前放假最愛去俗稱「左營後街」的西陵街。

位於左營的海軍官校官兵及學生放假後，四散到附近的鄰里，其中最靠近的就是莒光里。營區附近居民還原平時官兵生活情況，「隨便都是幾百人，整群過來這樣子。」

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居民形容不管是收假、放假，海軍官校門口聚集很多士官兵，更別說他們如果放假，不少人在附近租房子，方便他們休息，或是換下制服穿便服出去玩。現在敦睦艦隊爆發群聚感染，讓居民更恐慌驚呼，「放出來在那邊趴趴走」、「搞得大家雞飛狗跳，我們一個很好一個家園，因為他們官校學生染疫，搞得我們大家都覺得很緊張、很恐怖，那你覺得這是誰的錯？」

▼軍區附近居民很害怕。（圖／東森新聞）

▼莒光里里長柯麗枝。（圖／東森新聞）

若艦上官兵真的深入社區，莒光里大約1800人，光輝里及和昌里分別約2600人，宛如一個軍中大社區，傳播風險自然高，加上居民多半是退役軍人或是遺眷，年紀大本來就是高風險族群。一名海軍退役艦長透露，像左營後街還沒拆掉時非常熱鬧，「官兵一放假就到左營後街那邊去，有吃、有喝、有玩的，主要是能夠放鬆心情，紓解一下壓力就對了。」

莒光里里長柯麗枝表示，官校學生在這三里租房的「沒有100人，也有6、70人」，有些人住套房，有些是租整棟。而社區也緊急啟動消毒模式，嚴防病毒。另外，高雄市教育局也緊急應變，若家中有人在海軍或是軍港工作，如營區排班計程車司機等，小孩及教職員必須在家自主管理14天。

▼海軍官校大門。（圖／翻攝海軍官校官網）