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海軍染疫實習生通話中驚恐爆哭「兩原因曝光」　謝震武：找出帶頭的

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦累計27人確診新冠肺炎（COVID-19），資深媒體人邱明玉在政論節目上坦言，部分染疫的實習生打電話給同學時都非常驚恐，甚至哭了，「他們心理壓力非常大」，就怕會被當成台灣防疫的破口。節目主持人謝震武聽到這裡，也忍不住出聲呼籲，希望民眾不要責怪這些官兵，「大家一定要盡全力支援他們，把病治好。」

邱明玉在21日播出的政論節目「新聞面對面」中表示，在這波疫情中沒有人希望染病，「染病絕對不是錯，也不要去獵巫」，她有個朋友是海軍的家眷，上節目當天早上傳來一封簡訊，說是船上那些染疫的實習生，有些人打電話給同學時都非常驚恐，甚至還哭了，「他們哭的原因，當然，第一個是擔心自己的健康，第二個他們心理壓力非常大，現在好像全台灣的人把他們當作一個疫情的破口，台灣零確診就是你們這些人破壞了台灣的疫情，然後大家陷入人心惶惶。」

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

▲化學兵登艦進行消毒作業。（圖／國防部提供）

謝震武聽到這邊忍不住跳出來呼籲，希望民眾不要責怪這3艘艦上的七百多位官兵，「跟他們一點關係都沒有，尤其染病的，大家一定要盡全力支援他們，把病治好」，畢竟一場仗會打贏打輸，都要看帶頭的是誰，更何況是這場防疫戰，「我要問的就是，哪幾個帶頭的造成這樣的結果？」

邱明玉接著說，這次國防部的措施看起來就是漏洞百出，例如一開始的隱匿資訊，在帛琉有沒有戴口罩、4月15日前一天就有非輪值人員下船，這件事還是從台南某軍官口中不小心說出來的，「現在還要擔心他會不會成為軍中李文亮。」

▼謝震武認為，這次軍艦染疫應該要找出「是誰帶頭的」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

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