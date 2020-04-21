嬰兒出生16小時確診感染！　醫：懷孕準媽媽們要小心防護

▲吳昌騰說，分娩後16小時，新生兒鼻咽拭子的新冠病毒檢測呈現陽性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，兒科急診醫師吳昌騰分享秘魯一名嬰兒出生16小時確診感染新冠肺炎的案例，提醒懷孕的準媽媽們還是要小心防護。他表示，當地醫護人員認為，剖腹過程感染機率相當低，因此懷疑很大可能嬰兒在母體子宮內已受感染，認為新冠肺炎有母體傳播可能。

吳昌騰20日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，這名41歲孕婦懷孕33周，G3P2，既往病史有剖腹產和糖尿病，她一開始有4天的不舒服，出現低燒和進行性呼吸急促。

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吳昌騰表示，孕婦入住當地醫院後，她的白血球、血小板、淋巴細胞均低於正常值，兩邊肺葉也出現肺炎跡象；鼻咽拭子的新冠病毒檢測呈現陽性，新冠病毒血清學檢驗呈現陰性，其丈夫和兩名孩子也同時確診。

▼秘魯一名嬰兒出生16小時確診感染新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

吳昌騰指出，孕婦在生病後的第5天出現呼吸衰竭，需要呼吸器治療，於是她緊急接受剖腹產；新生兒出生後立即隔離，沒有延遲夾緊臍帶或皮膚接觸。

吳昌騰說，分娩後16小時，新生兒鼻咽拭子的新冠病毒檢測呈現陽性，而新冠病毒的免疫球蛋白IgM和IgG均為陰性，新生兒確診感染新冠病毒。他表示，據觀察，嬰兒出生6天後仍有病症，但肺部並沒有症狀；孕婦產後第4天（症狀發作後第9天），IgM和IgG呈陽性。

「那新生兒為何會感染新冠肺炎呢？」吳昌騰指出，祕魯醫護人員認為，剖腹過程感染機率相當低，因此懷疑很大可能嬰兒在母體子宮內已受感染，認為新冠肺炎有母體傳播可能，但這也僅是個案，目前還需更多案例佐證。他提醒，懷孕的準媽媽們還是要小心防護！