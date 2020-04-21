磐石艦「染疫時間軸」曝！離港6天就發燒　國軍3大疏失「逆時中」

圖、文／鏡週刊

海軍敦睦艦隊染疫風暴，至20日磐石艦上已有24人確診，是否引爆另一波社區感染，成為台灣現階段防疫隱憂。總統蔡英文撂重話要求國軍徹底檢討、坦誠以對。本刊調查，敦睦艦隊染疫，國軍至少有3大「可預防而未預防」的防疫疏失，包括口罩政策未落實等艦上健康管理問題、返國檢疫隔離不如遠洋漁船標準、下船檢疫措施遠遜郵輪，才釀成這次群聚感染風暴，國防部若不立即調查並公開艦上防疫管理疏失與就診紀錄，難保不會再出現漏洞，影響國軍戰力。

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▲敦睦艦隊9日完成任務返回左營港卻爆出疫情，本刊調查，國軍至少有3大防疫疏失釀成這次風暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

「大家表現得很好，我以你們為榮！」本月15日，參謀總長黃曙光在左營主持結訓典禮稱讚，海軍敦睦遠航訓練支隊從帛琉出港後，航行26天沒靠港，任務期間「謹守防疫措施」，確保任務圓滿達成，是全體官兵共同努力的成果。未料，就在第2波境外歐美感染大浪、清明連假危機一一解除，台灣多日傳出零確診喜訊後，18日竟爆出敦睦艦隊磐石艦的群聚感染風暴。

今年敦睦艦隊由磐石、岳飛和康定3艘巡防艦執行出海任務，因應疫情行程雖已縮短，僅在3月12日至15日停靠帛琉，但744人中至20日仍爆出24人染疫，且確診病例都集中在搭載人數最多的磐石艦；中央流行疫情指揮中心已對可能接觸者發出20萬封提醒簡訊，但國防部對軍艦的防疫措施輕忽，讓確診者足跡遍及全台逾10縣市，已成為下一波社區感染的隱憂。

「既已造成防疫缺口，就要坦誠以對，絕不可以再有任何疏漏！」總統蔡英文19日發出聲明，重話要求國軍徹底檢討防疫作為。本刊調查，敦睦艦隊這次染疫，國軍至少有3大「可預防而未預防」的防疫疏失，包括口罩政策未落實等艦上健康管理問題、返國檢疫隔離不如遠洋漁船標準、下船檢疫措施更遠遜於郵輪，讓全力圍堵病毒入境的府院高層，一度對軍方輕忽及後續處置態度相當不滿。

軍艦染疫衝擊國家安全。親自主持結訓典禮的黃曙光，當天雖全程戴口罩且短暫停留，但仍進行14天自主健康管理。至於9日軍艦返港當天曾前往慰勉官兵，又於16日與黃曙光會面的總統蔡英文，儘管只在岸上揮手致意、2人後續會面的座位也保持社交距離，研判感染風險較低，但醫療團隊已嚴密關注總統健康狀況。

對這次軍艦染疫事件，國防部則表示，將編成專案調查小組，由軍政副部長張哲平任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，會配合指揮中心，秉持公開、透明、信任、專業的最高原則，釐清敦睦艦隊任務執行全程的各項防疫作為，誠實面對，絕不隱瞞。

本刊調查，敦睦艦隊染疫，國軍至少有3大「可預防而未預防」的防疫疏失，第1個疏失是，當艦上成員出現疑似症狀時並未提高警覺；有人甚至早在軍艦離開帛琉6天後就已發燒，經指揮中心抽血果然驗出抗體，代表早已感染，但軍方卻一直狀況外，導致無法在第一時間就先阻斷病毒傳染鏈，甚至疫情爆發後，也未第一時間將艦上就醫紀錄公開大眾周知。

本刊調查，敦睦艦隊是在本月14日上午解除5天隔離管制，但根據指揮中心疫調，染疫的24人，不少人在14日以前，就已出現呼吸道等症狀，軍醫局提供的資料更顯示，全艦在往返航程期間，至少有71人次看診、5人有發燒紀錄，但國防部在疫情爆發初期卻只說確診者僅有頭痛症狀。

根據疫調，採檢陽性的24名確診者中，最早發病、有呼吸道症狀的是在4月1日，另有8人的發病日介於4月11至14日，顯見不少人下船前即有症狀；除了採檢陽性確診者，指揮中心另抽血驗出至少3人有抗體，他們更是早在3月21至26日間就發燒，換言之，艦上有人在3月15日離開帛琉後6天就出現症狀，但艦上領導的軍官、醫官卻未及時察覺並加強防疫。

其中，18日指揮中心公布最先確診的3人，案396是本月12日出現頭痛、嗅覺異常情形；案397更早在本月1日就出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀；案398則是13日起出現嗅、味覺異常。至於其他21名確診者，發病日也介於4月14至18日。

沒想到，昨天（20日）白天遭軍醫局資料爆出的就診紀錄，到了深夜，數字再度翻盤，看診紀錄從原先的71人次，增為3倍變成226人次。

國防部直至昨晚深夜11點45分才發聲明稿表示，磐石艦因當事人正實施隔離，加上艙間逐次消毒，所以「初期僅尋獲」70人、共71人次的就診紀錄；經消毒完畢後再次清查，已確認就診人數有148人、共226人次，其中發燒5人次、上呼吸道10人次、頭痛2人次、腸胃不適18人次、暈船62人次、外科41人次、皮膚23人次、口腔10人次、眼科11人次，其他健康諮詢等則44人次。

國防部並稱，磐石艦各項病歷及醫療紀錄，已全數移給中央流行疫情指揮中心作為疫調使用、釐清確診原因，絕不會有任何隱瞞情事。



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