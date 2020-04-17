南投民宅強盜落網！　原來住同一村…男到案：我只是想偷卻變搶

▲▼南投國姓鄉朱姓男子（左）侵入民宅綁人強盜財物，他落網後供稱，作案衣物已丟棄溪流中。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉長北路某三合院民宅，被蒙面男綑綁屋主強盜財物案，埔里警分局專案小組分析監視器及過濾轄區治安顧慮對象，案發24小時內鎖定，住同村庄內的朱男涉重嫌。他在家中被警方逮捕時，還若無其事「裝傻」，因無法交代「剩餘4600元」贓款來源，始坦承犯案。

國姓北港村76歲林姓老翁，傍晚騎機車返家，停好機車要開房門時，突被一名身穿帽T、蒙面男子，從後方突襲用繩索綑綁，雙方拉扯時歹徒還持刀，割傷林翁左手腕。林翁血流如注倒地就範，接著被歹徒掩口、矇眼，下手強盜身上3萬5000元財物，所幸老翁報警就醫後無大礙。

埔里警分局獲報趕往採證，與縣警局刑大、鑑識科共組專案小組，從林宅位置偏僻，歹徒能熟知他的住處及作息預謀犯案，研判有地緣關係。調閱監視器分析及過濾治安人口，鎖定38歲有多項前科的朱姓男子涉重嫌。

警方到朱男住處逮人時，他若無其事反問警方，來找他做啥麼？直到警方詢問案發前後行蹤，又從他身上找到4600元贓款，他才乖乖就逮，坦承他就是綑綁老農的「蒙面大盜」，大部分贓款已用來還債，以及生活花費。

朱嫌供稱，平時打零工缺錢花用，原想趁屋主返家開門後，潛入屋內行竊，但一進門就看到老翁還在大廳內，才用繩索綑綁及持刀傷人。作案用繩索及衣物、菜刀，從山區小徑逃逸時，半途隨意丟棄山區草叢，警方依強盜罪嫌擴大搜索相關贓證物，釐清案情中。

埔里分局長方秋梅表示，目前適逢防疫期間，維護社會治安是警察肩負的使命，打擊犯罪工作仍是持續不間斷的，也不能稍有鬆懈，更不能讓為非作歹之徒逍遙法外。

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