「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

▲原PO剪髮噴了590，覺得有點心痛。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣剪髮價差算很大，從髮廊的挑選到考慮要不要設計師，價格就從一張百鈔到逼近一頓大餐都有。就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發問「女孩們平常的純剪髮價位？」文中表示，他很好奇大家都剪多少元的頭，「上次剪了590的頭，有點心痛，但家人覺得我大驚小怪的，大家都剪多少元的頭呢（純剪髮）？」

有人堅信「一分錢一分貨」，畢竟頭髮是人的第二張臉，因此會選擇到較貴的大髮廊剪髮；但也有人認為修一下而已，到百元理髮店快速剪剪即可。這位網友說他花了590元剪頭髮，忍不住覺得心痛，但家人都覺得他大驚小怪，似乎認為這個價格明明很正常。

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看到貼文後，網友紛紛留言，「100，都只是照原形修短而已」、「曾經單剪790，被設計師剪壞，陰影超深，現在最貴只接受450」、「400，近期找到的好店，還開發票」、「我都給同一個設計師剪，每次都5、600左右，不含護髮」、「450是極限，也曾經剪完才發現850。」

▲台灣剪髮價差相當大。（示意圖／Pixabay）

還有人表示自己大部分都是洗加剪，感覺也比較划算，「（皆剪偏短髮）500洗加剪，過陣子留長沒有型，700洗加剪留長型還是在，曾經剪過1000洗加剪，真的值得。真心覺得買技術一分錢、一分貨」、「我去快剪，不含洗頭就299，還不如找個500洗加剪」、「洗加剪500，現在剪頭髮真的很貴」、「都洗+剪，不好意思單剪，550-650」、「純剪不知道，每次都是洗+剪480。」

本站先前就曾報導《「百元vs.500元剪髮」差在哪？ 老司機道破關鍵...秒懂了》，就還有網友點破剪髮價差最大關鍵，就是技術的問題。百元的通常速度很快，5分鐘就剪好，而且不管怎麼跟設計師溝通，對方都還是剪一樣的髮型，但是價位高的髮廊就會花比較多時間精修。

另外，去百元以上的髮廊「可以指定自己中意的設計師」，而且剪久了對方也會記住自己的需求，形成一種默契，服務也比較多元。