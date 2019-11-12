「百元vs.500元剪髮」差在哪？　老司機道破關鍵...秒懂了

▲剪頭髮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有人堅信「一分錢一分貨」，畢竟頭髮是人的第二張臉，因此會選擇到較貴的大髮廊剪髮；但也有人認為修一下而已，到百元理髮店快速剪剪即可。一名網友就好奇，除了店內設備，兩者之間的差異究竟為何？對此，專業鄉民也出面點出關鍵。

一名網友日前在PTT八卦版發文，他表示每次去剪頭髮時都會說「修一下」，結果每次剪完看起來都不一樣，「500跟100我還真的不知道有什麼不同，除了店的大小不同還有設備，還有什麼不一樣的地方嗎？」

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貼文一出，許多鄉民也都說不出來兩者之間的差異，「差400塊，下一位」、「沒差，要破千才值得討論差別」、「我都50元給阿桑剪」、「買電動理髮器自己嚕嚕耶就好」、「差在臉」、「對肥宅來說沒差，對金城武也沒差」、「兩邊推高的公式頭，其實去哪裡都一樣」。

▲收費較高的髮廊通常可以指定自己習慣的設計師。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過也有人指出，當然還是有細心程度的差異，百元的通常速度很快，5分鐘就剪好，而且不管怎麼跟設計師溝通，對方都還是剪一樣的髮型，但是價位高的髮廊就會花比較多時間精修。

另外，還有人點破最大關鍵，那就是去百元以上的髮廊「可以指定自己中意的設計師」，而且剪久了對方也會記住自己的需求，形成一種默契，服務也比較多元，「500元的設計師比較正」、「一個阿桑一個妹子」、「花越多妹越正，越敢穿」、「可以指定正妹設計師啊」、「給人洗頭超爽der」。

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