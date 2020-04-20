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鄉民酸「喪失嗅味覺自己不知道？」...釣出前海軍　曝超噁經歷：我也這樣

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▲▼ 海軍消毒 。（圖／翻攝中華民國海軍）

▲海軍盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／翻攝中華民國海軍）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中案398在船上出現嗅味覺異常，掀起網友討論，有人不禁質疑，「雖說每個人的病識感不一樣，可是這個士官會不會太誇張？」一席話釣出前海軍，超噁經驗談讓眾人嘆為觀止。

談起最初於18日確診的3名官兵，分別為兩名敦睦艦隊實習生、及一名敦睦艦隊軍人，其中案397在4月初，就出現呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，後來案396於4月12日也發病，出現頭痛、嗅覺異常情形，13日案398則開始嗅味覺異常。

請繼續往下閱讀...

對此，有鄉民忍不住吐槽，「案398是士官，不會是第一天上船吃東西吧？會不知道自己沒嗅味覺，而是軍隊飲食很難吃？」對此，不少人直呼，「軍中伙食淡到沒味道也是有可能的」、「味覺很難說，在船上沒嗅覺最好會沒察覺到」、「我以為海軍伙食應該算好的」、「難吃也是有味道啊，有種味道叫做難吃的味道」。

▲太有畫面了。（圖／翻攝自PTT）

▲太有畫面了。（圖／翻攝自PTT）

眼看PTT上熱議不斷，就有前海軍現身發文，「我真的覺得搞不好他沒發現味覺消失了，因為當時的我也是這樣的。」他表示，只要當過海軍的都知道，船上唯一能存活的生物只有蟑螂跟老鼠，他們對於老鼠尤其頭痛，甚至有「抓到老鼠就一天榮譽假」的不成文規定。

前海軍提到，有一次出航，某道菜是滷豬腳，餓到不行的他先是夾了一隻，覺得莫名好吃，於是又再去夾第二次，直到兩天後才從廚兵那邊得知，那天的滷豬腳裡混了一隻老鼠，大家還在想說，牠是怎麼跳進熱鍋的，後來推測可能是風浪太大，本想偷吃東西結果不小心掉進去。

事後，廚兵還原事發經過，「咦...怎摸這個豬腳還長尾巴的啦？但菜單有寫豬腳，總不能全部倒掉不出菜吧，於是就把那隻被滷到沒毛的老鼠夾起來丟掉，為了蓋過那味道，還加了很多醬油跟香料，當時小弟我聽到一直作嘔，覺得很X，怎麼這種東西可以給我們吃，但聽到他們也有給官廳那些士官長吃之後，心裡就舒坦了許多。」

▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造。（圖／記者李毓康攝）

▲磐石號油彈補給艦。（圖／記者李毓康攝）

他直呼，「船上的食物就那樣，沒味道你也是得吃，說不定當時他們在海上也不知道，味覺消失時是症狀之一，只覺得船上怎麼煮的東西這麼沒味道而已。」

對此，鄉民紛紛作嘔，「有夠噁的啦」、「熟悉的國軍最對味」、「你們都還活著真是奇蹟」、「可見人的生存本能滿強的」、「太真實了，推」、「哈哈，感覺好笑卻又帶著苦情」、「一堆喊噁的是沒當過兵啊」。

另外，不少國軍同袍也留言分享，「陸軍也是啊，廚房半夜都一堆大蟑螂在爬」、「我當初還真的拎著一隻大肥鼠，到艦長室換榮譽假XD」、「X這真的是國軍日常」。

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