「才+21還好吧」鄉民問卦慌什麼！網揭恐怖演變：搞不好是你鄰居　下場慘炸

▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

海軍敦睦艦隊日前爆發24官兵確診，馬上引起外界喧嘩，到底是在哪裡染疫、國防部是否有疏漏，都是民眾現階段關注的焦點。不過就有一名網友在PTT的Gossiping問卦「才+21，其實根本還好吧？鄉民在慌什麼？」認為之前海外歸國期都是+20在跑的，這次並沒有特別多，好奇鄉民到底在慌什麼。

磐石軍艦海軍確診消息一傳出，PTT馬上出現各種討論文。一名網友在PTT表示，「之前海歸高峰那幾天，還不是都是+20在跑的，這次又沒有特別多」，最後不解直問「鄉民到底在慌什麼呀？」

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「這一些年輕人活動力很好，放假不會待在家中的」、「怕這24（人）放假接觸多少人」、「只有這21是真的還好，要怕的是從些擴散出去的」、「這些都是放假後自由活動的，跟坐飛機回來居家隔離不一樣」、「這幾個都深入社區，搞不好是你鄰居」、「會問這種問題肯定沒當過兵。」

還有網友曝光自己擔憂的點，「他們接觸的人又接觸了多少人，你他X還不怕豹（爆）」、「這可能就是台灣的破口，國際防疫模範瞬間破功」、「主要是這700人放假全台到處跑的關係」、「最糟糕的是，有很多無症狀帶源者」、「這些比海歸可怕多了，根本不知道跑去哪」、「在慌只要有一個漏網之魚，一場群聚，確診人數就此炸裂！」

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