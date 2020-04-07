桃園男遭控對乾哥、乾弟強制性交　無法交代時間地點…檢不起訴

▲桃園市吳姓男子遭指3名男子指控，自2006年起至2018年間，以每週1至3次頻率強制對方為其口交挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與A男、D男與E男分別為乾哥與乾弟關係，但遭指控於2006年起以每週1至3次不等頻率，分別對3名男子以強暴方式要求為其口交逞慾，吳男在偵訊時否認犯行，辯稱平常比較「關心」3名男子，不知道為何會被指控；桃檢則認為，3人對強制性交時間、地點等情節都未交代清楚，也未提出其他積極證據，檢方依強制性交罪嫌7日偵結予以吳男不起訴處分。

檢警調查，34歲的吳姓男子與A男、D男與E男為乾哥與乾弟等關係，其中A男指控吳男於2006年至2019年2月之間，以每週1至2次頻率強迫為吳口交；D男亦稱，吳男自2014年1月起至2018年4月為止，以每週2至3次頻率強暴方式要求口交；另E男也聲稱從2016年2月起至2018年間，以每週1至2次頻率，吳男以強暴方式要求口交，3人都對吳提出告訴。

吳男在偵訊時否認犯行，辯稱他很關心3人，其中A男的父親以前與他曾是同事關係，比較關心A男，不知道3人為何會突然指控他？檢方查出，3人指控吳男強制性交得逞情事，惟未交代明確犯案時間與地點等情節，3人也未提出如日記、錄音或錄影等資料，檢方難以僅憑3人片面指控與提供其他積極證據足認吳男涉嫌，因罪嫌不足，桃檢7日偵結依強制性交罪嫌予以不起訴處分。

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