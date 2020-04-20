確診軍人曾上門！台中牛排館「關店14天」員工全自主管理　網讚爆：還會去吃！





▲歐奇牛排宣布暫時關店，進行自主管理 。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，其中一位軍人曾造訪牛排館「歐奇牛排」，其老闆和老闆娘紛紛在台中各個社團上宣布，即日起開始自主休息至5月3日，進行全面消毒，員工們也會自主管理。許多網友紛紛大讚，店家做法超有良心。

台中市衛生局19日晚間公布，3名台中敦睦艦隊確診個案足跡：

案38，診所 4/15、4/17；案39，85度C沙鹿英才店：4/15，20:30-22:30、家樂福沙鹿店：4/16，20:30-21:30、華得來清水店：4/17，17:00-18:00；案40，歐奇牛排沙鹿店：4/16，19:30-20:30。

請繼續往下閱讀...

歐奇牛排當晚緊急公告，「今日下午衛生局人員於本店週邊消毒，且告知是例行性防疫消毒演習，至晚間8、9點左右經衛生局通知，有確診者至本店消費，為提供安全消費環境，本店即日起至5/3日止，自主休息並進行全面消毒，其員工們自主管理14天，於5/4恢復正常營業，因為客人們的支持，我們有責任做得更好。如有造成不便 敬請見諒。」

而擔心客人不知道撲空，老闆、老闆娘在「沙鹿之美」、「清水吃透透～揪咪」、「梧棲串起來」等各處社團都發文。許多網友也紛紛留言大讚，牛排好吃，但是負責任的佛心店家，「我昨晚去買時，老闆自己在裡面消毒，我相信很多店家都是無妄之災，老闆加油」、「值得肯定的店家！加油」、「歐奇是我從小吃到結婚生子還繼續吃的老店，感謝老闆對品質及環境堅持與維持!大推歐奇」。