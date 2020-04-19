台南公布是確診海軍足跡點　新光三越緊急閉館！4/20日暫停營業大消毒

▲台南市新光三越台南新天地全面進行緊急消毒，20日更閉館1天全面進行大消毒措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

磐石軍艦確診21例個案中，有1例為台南市民，因曾與友人前往台南新光三越新天地逛街，新光三越19日晚上接獲通知，客人只出不進，除閉館後進行消母外，緊急宣布20日館1天，全面進行大消毒。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增22例COVID-19（新冠肺炎）確定病例(（案399至420）；其中21例為磐石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日；磐石軍艦確診21例個案中有1例為台南市男性市民。截至目前為止，台南市確診病例共15例（本土1，境外13，敦睦遠訓1）。

台南市衛生局指出，台南新增敦睦遠訓病例是30餘歲男性。於4月14日下軍艦至附高雄左營近全家超商買東西；4月15日離開軍艦後，從左營搭計程車回到台南的居所，15同沒有再出門，晚上開始有一些倦怠感，15日當天未出門，餐點由家人準備。

4月16日下午，跟一位友人到台南新光三越新天地吃飯逛街，個案約下午4時至新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料後，直接至麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，下午6時離開麥當勞，搭A區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物後，搭手扶梯從西門路大門口離開。全程有戴口罩。交通工具是自行開車，回家後沒有出門。4月17日在家中未出門，4月18日上午9時接獲通知，中午至台南公園指定地點集合，直到晚上6時才搭上巴士前往檢疫所。

衛生局說，疫調匡列3人，已通知居家隔離。住家依照衛生所人員指導消毒，新光三越新天地平日的防疫作為是於入口處設置體溫量測人員及75％酒精提供入館顧客使用，店內工作人員配戴口罩，每日下班後使用清潔劑進行清潔消毒；公共客席區在客人離場後立刻使用 75％酒精消毒桌面。新光三越新天地百貨公司配合政府防疫工作，預計於19日營業結束後，除上述區域展開重點消毒外，將另請清潔公司進行全面消毒，以確保環境與衛生。

台南市長黃偉哲貼心提醒，在上述時間及地點有交會的市民朋友，要落實自主健康管理，注意手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等疑似症狀，請撥打疾病管制署防疫專線1922或衛生局防疫專線2880180諮詢，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。



據了解，台南市政府經發局緊急聯繫新光三越新天地，要求其20日休館並進行全館消毒，以及請員工進行自主健康管理，並回報是否有不適情況並向防疫中心通報。新光三越緊急宣布指出，19日晚上9時過後，全館只出不進，20全館休館1天進行全面大消毒！

台南市政府經發局指出，該局會緊急發文給台南市各大賣場，提醒各項防疫作為，並於20日派員到各大賣場檢查防疫措施是否落實！

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