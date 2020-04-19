台中爆市府員工「接送染疫士官」沙鹿喝咖啡！　60同事全居家自主管理

▲台中市政風處有60人居家自主管理。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

海軍敦睦艦隊有24名軍士官確診，有3人住在台中，其中1名市政府政風處到任不到1個月的員工開車去接友人也就是確診士官，2人還在沙鹿區喝咖啡大約1個小時，市政府要求同一個辦公場所的其它60名同事，都居家自主健康管理，市府強調，並非有人確診，而是提高警覺，超前部署，此外，3名確診案例去過的場所也都完成消毒。

▲令狐榮達說，60名居家自主管理的同仁，不會影響業務。

台中市政府19日下午針對3名確診案例召開記者會，副市長令狐榮達、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超和新聞局長黃國瑋等人出席。

▲曾梓展表示，市府掌握確診者行蹤。

曾梓展表示，台中市這3人足跡遍及高鐵烏日站、台中快捷公車、沙鹿區、龍井區、清水區和苗栗、雲林、新竹縣等地，目前接觸者有22人，3人都收治在負壓隔離病房，接觸者也都持續觀察，沒有出現不適，請民眾不用過度恐慌，累計至4月19日，台中市新冠肺炎確定病例有40例。

▲黃國瑋說，要求居家自主管理是超前部署。

黃國瑋說，案39在15日下午，搭快捷公車到台中榮總站下車，由政風處同仁開車去接他，2人接著到沙鹿某一家咖啡店，坐在戶外聊天，停留約1小時，市府得知後，除了要求該同仁居家隔離之外，同一個辦公地點的60名同仁，都要求居家自主健康管理，雖然沒有太大風險，即使同個地點辦公，不代表每個人都有接觸到，即使接觸，時間也都非常短，但是市府提高警覺，超前部署，因此要求60人全部都居家自主管理。

▲吳志超說，市府已完成飲料店和大賣場的消毒。

令狐榮達補充說，60名居家自主管理的同仁，都在家辦公，並不會影響業務。

吳志超表示，環保局在下午5點半前，已經針對去過的4個地方完成消毒，包括2間飲料店、1間大賣場等，此外，也會隨時配合指揮中心進行必要消毒。

台中市3名確診案例包括，案38，23歲實習軍官，12日出現頭痛、嗅覺失調，15日下船，搭學校遊覽車，從軍營搭到高鐵左營站，回到烏日站，家人開車接送清水家，同住者有爸爸、媽媽、哥哥有戴口罩、有共餐，16日去親友所開的診所就診，但當時沒有說明清楚，17日隔天又去診所採檢，收治負壓病房，匡列接觸者有7人，包括他女友。

案39，28歲正職士官，15日在高雄下船後，從凹子底搭捷運到左營高鐵站，再回到烏日站，然後搭快捷公車到台中榮總站下車，由朋友接送回家，先到沙鹿某一家咖啡店，坐在戶外聊天，停留約1小時，16日晚上8點，跟朋友、媽媽開車到沙鹿某一間大賣場買東西，全程都戴口罩，17日晚上到飲料店買飲料，有戴口罩，停留約10分鐘，18日被通知到台中一中集合，體溫37.4度，目前由軍方安排住院，匡列接觸者5人。

案40，27歲士官，13日在軍中因為喉嚨痛，在醫務所就醫有開藥服用，15日，隨軍艦返回台灣，由家人開車到左營接他，回到雲林外婆家，再返回台中龍井家，接觸者有爸爸、媽媽、侄子、外婆和看護，16日，喉嚨痛到診所就醫，然後到沙鹿某餐廳吃飯，17日自行開車到苗栗女友家，與女友和家人到新竹某風景區散步，再返回苗栗商場買東西，再回台中，全程都有戴口罩，接觸女友家的爸爸、媽媽、弟弟，18日早上接獲回到北部營區，經過採檢確診後，收治住院，接觸者有10人。

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