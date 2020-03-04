秋行軍蟲已在台灣立足繁衍！專家：不排除再隨氣流帶入

▲秋行軍蟲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組今（4 日）指出，依據秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測結果顯示，去年年底迄今，全台高風險寄主作物產區所誘捕到的雄成蟲數仍偏高，密度受近期冷氣團影響有限，推測秋行軍蟲除在本土立足繁衍外，也不排除仍有隨氣流帶入之境外蟲體。

應變小組說明，秋行軍蟲屬夜蛾類害蟲，該類害蟲好發於氣候乾熱之秋季，惟近年全球氣候暖化，全台冬季降雨量少且常見暖冬，今年初甚至出現近攝氏30度高溫，依據農委會執行性費洛蒙監測結果，佈設於玉米、牧草、甘藷、落花生及大豆（含毛豆） 等秋行軍蟲高風險寄主作物產區所誘捕到的雄成蟲數偏高。

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▲▼秋行軍蟲成蟲監測數增加，防檢局發布預警呼籲農民加強田間巡查及防治。（圖／防檢局提供）



應變小組指出，因秋行軍蟲產卵量大且幼蟲取食能力強，此時，田間若有豐沛寄主作物可供取食，恐造成嚴重損失，呼籲農民注意巡田。另外，秋行軍蟲過去在國內雖僅有為害玉米、高粱及百慕達草等3種寄主植物紀錄，但依國際文獻報告，該蟲寄主範圍廣泛，可危害超過350種植物，因秋行軍蟲確定已在台灣立足，在地繁衍幼蟲對我國經濟作物的影響不容輕忽。

▲金門高粱遭秋行軍蟲侵襲。（圖／金門縣政府提供）



防檢局表示，目前仍處於秋行軍蟲緊急防疫第二階段，發生疫情田區須依緊急防治作業手冊進行強制施藥，以控制疫情發生，作物收成後，田區應做好翻犁、淹水或曝曬動作，清除田區殘株及土壤內殘存蟲體與蟲蛹，切勿放任滋生蟲源，影響整體防疫工作。應變小組呼籲，依據108年金門縣防治高粱秋行軍蟲及雲嘉南地區防治玉米秋行軍蟲經驗，應加強田間巡查，即早發現，即早防治，選用政府公告緊急防治藥劑且正確施用，可確保農作物收成。