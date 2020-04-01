秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

▲小米植株受害狀，可見大量蟲糞。（圖／ 台東區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（1日）表示，台東縣政府及農委會台東區農業改良場首度通報轄內小米受害，國內秋行軍蟲再度新增寄主範圍。農委會立即公告9種小米秋行軍蟲緊急防治藥劑，以供強制施藥防治。農委會為掌握全國栽植小米受害現況，亦旋即動員小米主要產區之農改場及地方政府擴大田區巡查，目前僅台東縣南迴公路一帶主要產區零星發生，受害田區將進行施藥及加強防治宣導，屏東縣境內小米則無發現受害情形。

應變小組說明，小米為粟類之一種，屬禾本科狗尾草屬作物，國內栽培歷史悠久，主要種植於台東縣及屏東縣等原鄉部落，為原住民族重要食用作物，全國年種植面積約200餘公頃。今日台東農改場會同台東縣政府共同巡查轄內自太麻里鄉至金峰鄉等小米田區，植株生長期介於苗期至採收期，均發現有秋行軍蟲零星危害。農委會今已公告賜諾特、蘇力菌等9種緊急防治藥劑，並積極輔導種植農戶加強巡田及防治，發現後落實通報。

請繼續往下閱讀...

▲小米植株受害狀。（圖／ 台東區農業改良場提供）



應變小組指出，秋行軍蟲之寄主範圍高達353種，在台灣之寄主範圍仍可能再增加。新植玉米及秋行軍蟲高風險寄主作物之農民應加強巡田，提高警覺，即早防治，以確保收益，若有發現新寄主植物遭受危害務必即時通報農委會或地方政府。另有相關諮詢服務或施藥技術指導之需求，亦可撥打轄區改良場諮詢專線或防檢局24小時免付費專線0800-039-131洽詢。