非裔人士傳出遭歧視 非洲各國駐廣州代表「肯定廣東防疫安排」

▲ 非洲各國駐廣東總領事代表。（圖／翻攝 南方+）

記者任以芳／綜合報導

日前，非裔人士傳出在中國受到不平對待，引發爭議。非洲各國駐廣州總領事18日接受南方日報採訪表示，「他們充分認可廣東省為防控疫情所做的努力，並表示，病毒不分國界，目前非洲各國領館和廣東省政府保持密切聯繫，攜手抗疫。」

日前，非裔人士疑似在華被歧視。美國國務院發言人摩根•奧特加斯（Morgan Ortagus）轉發相關推特貼文，並稱「可恥的仇外。」對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美方借題發揮，這種做法是徒勞的，也極不道德。

對此，非洲國家駐廣州領團團長、馬利駐廣州總領事艾麗瑪·加庫說，「中非友好合作的關係是持續的，希望各方攜手，共同防範疫情帶來的風險，維護自己和他人的健康安全。」

▲非洲國家駐廣州領團團長、馬利駐穗總領事艾麗瑪·加庫。（圖／翻攝 南方+）

針對，廣東省政府發表的《風雨同舟、共戰疫情，打造人類衛生健康共同體》公開信，呼籲在粵中外人士團結，共同戰勝疫情，非洲多國駐廣州總領事也表達肯定。加庫說，「公開信對在粵中外人士提出十點聲明，代表了我們的心聲，對這些措施，我們十分歡迎。」

日前，廣州官方發出最新聲明，「已對4553名非裔人士進行核酸檢測，發現有111人呈現陽性 。」過程完全一視同仁，公開透明。

▲蘇丹駐廣州總領事阿達姆·尤瑟夫。（圖／翻攝 南方+）

蘇丹駐廣州總領事阿達姆·尤瑟夫(Adam Yousif)對公開信也表示贊同，「廣東省政府的明確態度，尤其特別提出反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。」

衣索比亞駐廣州總領事德斯塔也表示，「全人類的真正敵人是新冠病毒，整個世界應該攜起手來，共同戰勝它，我們認同廣東採取的科學防疫措施。」看到廣東各級政府部門建立一系列工作機制，根據疫情發展動態，調整有關措施。