太平山遊樂區37.5度以上拒入園　1.8千人總量管制

▲為防疫，太平山遊樂區37.5度以上拒入園，及1.8千人總量管制等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾假日都選擇走出戶外，或到山上郊區走走呼吸新鮮空氣，也因此出現了風景區人潮聚集的情形，羅東林區管理處轄管經營的太平山國家森林遊樂區，雖位於海拔500-2000公尺之間，但因是國內熱門旅遊景點，為讓遊客玩得安心，在防疫工作上更是不能輕忽。

為了配合防疫工作，太平山國家森林遊樂區除了加強各據點的環境的消毒工作外，目前也進行了以下各項措施：

1.實施體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上，將婉拒入園。

2.入園人數達1800人即進行管制。

3.各據點皆準備酒精提供遊客消毒使用。

4.區內公廁全面提供洗手乳，鼓勵遊客多洗手。

5.住宿遊客填寫聯絡資訊及國外旅遊史調查。

6.降低住房數量為原有住房之8成，住宿客退房後房間全面進行消毒。

7.餐廳及咖啡館進行分流，同時段降低用餐人數至100人以下，用餐不併桌，安排梅花座拉開與鄰桌用餐遊客之距離，並提供外帶服務。

8.蹦蹦車每列載客量90人降為60人，並請乘客全程配戴口罩。

9.鳩之澤溫泉區人數控管，男女裸湯區同時段各降低至20人，戶外SPA區為50人。

10.員工每日上班前量測體溫，值勤時配戴口罩，做好自主管理工作。

羅東林管處表示，這些防疫工作也許造成許多的不方便，但為了避免疫情擴散，還是希望遠道而來的遊客們能共體時艱，一起做好防疫工作，讓大家都能玩得盡興又安心。

相關訊息請見太平山官方FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區專網(http://tps.forest.gov.tw/)即時發布。

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