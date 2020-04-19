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「疫情能短時間結束」 張文宏：抗疫在全球將成為常態化

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▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲大陸感染科權威張文宏表示，大陸沒有大量的本土無感染症狀者，核酸檢測依然有必要。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

武漢解封後，大陸持續擴大檢疫，找出所謂無感染症狀者。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏接受媒體專訪時，目前，做第一次核酸檢測假陰性率約30%，但是，大陸本土還沒有大量的無症狀感染者，相關排查，必須重視，但沒必要過度解讀。

張文宏表示，「病毒看不見摸不著，現在唯一能檢測的就是病毒的基因。在口腔裡面刮一刮，鼻子里刮一刮，運用儀器檢測病毒基因，只要陽性的就肯定有。」所以，核酸檢測對於篩查無症狀感染者，意義非常大。

針對，大陸本土是否存在大量無症狀感染者？張文宏也回應，目前各地加強核酸檢測，無症狀感染者的通報數量確實有累加。但無症狀感染者是伴隨有症狀確診病例存在，大陸確診病例卻沒有增加，反而是在下降，這說明，大陸本土還沒有大量的無症狀感染者。

▲▼張文宏。（圖／翻攝微博）

▲大陸華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝微博 財經網）

張文宏認為，「相較無症狀感染者的傳播風險，海外輸入風險才是關鍵。」如果不嚴格篩查追蹤，造成社區傳播的風險則要大得多。舉例，俄羅斯一個航班下來，10%到30%的陽性率。所以現在對境外的輸入加大篩查力度是非常科學的策略。

張文宏進一步指出，目前做一次核酸檢測假陰性率約30%，有些人做了三次核酸檢測都沒發現，因為核酸檢測存在一定假陰性概率。「但是如果再做一次，就把敏感性提高了，假陰性率可以降低到10%，所以這是一個非常低概率的事件。」

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲大陸感染權威張文宏表示，疫情將成為常態化，民眾必須邊生活、邊抗疫。（圖／路透社）。

未來，疫情是否短時間結束？張文宏說，「很多人認為當一個病例都沒有的時候，才可以回到正常生活。那我現在告訴你，別做夢了，這種生活是不正常的，因為全世界現處於大流行。」未來，境外輸入的壓力將持續加大，各地醫療體系隨時保持強大的敏感性、警覺性和快速反應，對於民眾來說，要習慣一邊生活、上班，一邊抗疫。

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