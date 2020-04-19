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國軍染疫暴增　立法院外交國防委員會安排國防部22日專案報告

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者楊蕓／台北報導

我國海軍敦睦艦隊18日爆出3例確診，經過採檢後，指揮中心19日宣布海軍再新增21例。然而，海軍15日在立法院備詢時稱無人感染，是否涉及通報不實或隱匿疫情，造成防疫破口。立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時變更週三（22日）議程，要求國防部赴立院專案報告，釐清事件真相，至於相關人員如艦長、醫官隔離中，可能會透過視訊方式進行。

中央流行疫情指揮中心18日公布曾經停靠帛琉的敦睦艦隊軍人與實習生3人確診新冠肺炎，首度有官兵確診。根據指揮中心資料，3人於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，之後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，三名個案分別在下船前4月初、4月12、4月13日開始出現異常症狀，下船後經就醫17日通報採檢，18日確診，3艘軍艦官兵及學生共700多人經漏夜採檢，19日再新增21人染疫。

針對國防部是否有隱匿疫情，國防部發言人史順文19日說明，考量防疫平衡下，已把停留的國家、航程程都縮短 ，路線等規畫都有經過完整評估，至於396個案，該員當下所提出來的病因是頭痛，且在航程的顛簸這樣的情形不少見 ，所以醫官判定是「一般性頭痛」，尊重醫官的醫療專業，而397案398案則沒有提出不舒服的需求。

國民黨團18日晚間也透過聲明稿表示，在美、法軍艦傳出官兵群聚感染之際，黨團委員已提醒國軍及行政院須超前部署，應充足供應國軍人員口罩數量，但此次疫情曝發顯示行政院並未重視國軍人員的實際需求，且遲至17日才決定國軍人員每日一片口罩，是否事先知情此疫情，國軍及疫情指揮中心應對外明確說明。

國民黨團表示，蔡政府抗疫期間對外宣傳皆以「超前部署」自誇，但面對國軍口罩防疫需求不足，卻拿一千萬個口罩援外，讓國軍出現防疫破口。且此次相關案例在四月初即出現症況，為何海軍4月15日於立法院外交國防委員會備詢時表示無人感染，其間是否有人想隱瞞疫情或資訊傳遞過程出現破口，國軍及行政院必須儘速澄清外界質疑。

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