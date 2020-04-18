王淺秋：罷韓案讓台灣民主永無寧日　政治人物要做「對社會有意義的事」





▲王淺秋日前赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北高等行政法院17日駁回高雄市長韓國瑜委託前高市新聞局長王淺秋遞狀聲請停止罷韓投票，中選會則在同一天宣告罷免案成立，決議將罷免韓國瑜案定在2020年6月6日星期六舉行投票。面對罷韓風暴，前新聞局長王淺秋17日晚間向韓粉們喊話「不要灰心」，也認為此例將導致台灣民主制度永無寧日。

「防疫加油，守護高雄，市政推動不受影響。愛䕶韓市長的朋友不要灰心，請持續給予支持！」王淺秋17日在臉書上發文，向韓國瑜的支持者們暖心喊話，同時引述馬丁路德的話，「我們必須接受有限的失望，但是千萬不可失去無限的希望。」

針對台北高等行政法院駁回韓國瑜罷免案的停止執行聲請，王淺秋強調，律師會依法持續提出抗告，「除了遺憾，也只能表達尊重。」

王淺秋表示，此例一開，台灣民主制度將永無寧日，所有落選者都可以在敗選隔天立即展開聯署，以少數罷免多數選出來的勝選者，而原本保障當選人一年內不得被罷免而能有施政時間空間也不復存在。

王淺秋強調，本案法律權益與罷免投票應分開來看，程序的不正義，甚至偽造文書連署，當事人當然應該依法論法追究並爭取權利。而人民的公民參政只要在合法的程序下也當然應該尊重並行使，但前提是程序必須合法，而人民投票是依據施政表現而非個別政黨利益作為鬥爭。

最後，王淺秋說，「台灣已經沒有再亂的本錢，衷心期盼民主的真締有是非有價值，政治人物要做對社會有意義的事。」

其他人也看了這些...

►中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

►韓國瑜聲請「停止罷免」 遭法院裁定駁回！

►停止罷韓遭法院駁回 葉慶元：韓國瑜將提出抗告

更多熱門新聞...

►韓國瑜聲請停止罷韓遭法院駁回…再拚抗告 高雄市府回應了！

►中選會今將審議罷韓案 韓國瑜「公開露面30分鐘」不多談離去

►聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由



▼王淺秋表示，罷韓案例將導致台灣民主制度永無寧日。（圖／翻攝自王淺秋臉書粉專）