韓國瑜要穩了？藍營議員提「3妙計」：黨中央硬起來

▲冉齡軒提出保韓的3招妙計。（圖／翻攝《中評社》）



記者柯振中／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓投票」正式通過，6月6日準備舉行，引起外界許多議論。對此，台中市議員冉齡軒指出，國民黨應該做出3件事，硬起來制定「反罷韓」策略，全黨動員「保韓」。

冉齡軒接受港媒《中評社》訪問時建議，國民黨中央先前為了減少對立，採取溫和的「反罷韓」策略，相當低調、收斂，但結果很明顯，無法阻擋罷韓團體的腳步，無論罷免連署是否存在瑕疵，整件事情的過程中，黨中央沒有產生太大助力。

冉齡軒指出，黨中央必須做的第一件事，就是大力宣傳韓國瑜上任後的政績，拿來與陳菊時期做對比，讓高雄人充分了解，韓國瑜上任後，到底做了哪些事、高雄因此改變了什麼，爭取高雄人的支持。

▼冉齡軒認為，無論罷免連署是否存在瑕疵，國民黨中央的作為都太過低調。（圖／Wecare高雄提供）



冉齡軒說，黨中央要做的第二件事，就是與高雄地方藍營合作，地方藍營應盡速將陳菊時期的弊案挖出來，讓議題在高雄市發酵，藉此讓高雄市民想起過去陳菊團隊的作為。

最後，冉齡軒強調，保韓不是地方的事情，國民黨應全黨動員，地方組織也要幫忙，催化具有投票資格的支持者，出來投下反對票，而非坐以待斃。她提到，這次保韓行動的成功與否，正好可以替新任黨中央的整合能力進行壓力測試，同時也能測試國民黨是否能像以前那樣團結。

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