市政、罷免兩頭燒…韓國瑜接國民黨中常委　菊系議員譏：請鬼拿藥單！

▲高雄市長韓國瑜、高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜答應出任國民黨中常委，韓國瑜受訪表示，是思考南部聲音不能被忽視，是答應接下這個角色的出發點與最大考量。不過，代表菊系投入高雄市黨部主委選舉的高雄市議員高閔琳則說，國民黨改革不成，現在又找了一位在高雄失去民心、準備被罷免、沒有勇氣擔當面對議會監督的韓國瑜，根本是「請鬼拿藥單！」

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於韓國瑜接下韓國瑜國民黨中常委，高雄市議員紛紛表達意見，而投入高雄市黨部主委選舉的高雄市議員高閔琳則指出，國民黨主席江啟臣聲稱「世代交替，開創新局」為推動改革籌組「改革委員會」，結果名單攤開一看，卻是馬英九、吳敦義、連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等老面孔，讓國民黨內真正要談改革的青壯派一片愕然，對國民黨非常失望。

高閔琳說，國民黨改革不成，現在又找了一位在高雄失去民心、準備被罷免、沒有勇氣擔當面對議會監督的韓國瑜來擔任中常委，根本是「請鬼拿藥單」！高閔琳說，國民黨病入膏肓、急病亂投醫還「全黨救一人」，恐怕會變成韓「一人害全黨」，讓國民黨徹底崩盤！高閔琳也批評韓國瑜背棄高雄市民、現正即將要被罷免革職，「怎麼還有臉說要代表南方？怎麼還有臉當中常委」？

新聞局長鄭照新則表示：「以市府角度，將南方基層需求傳達到黨內決策，尤其在防疫需求和建設經費分配上有其必要，也展現政黨深耕中南部的行動力，其餘一切以黨中央說法為準。」

時間對我們來說完全沒用！