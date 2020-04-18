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嗆Wecare「博歹筊」　王淺秋「選輸就罷免」：民主永無寧日

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▲韓國瑜總統敗選，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淺秋曾嗆罷韓團體，近日又說「此例一開民主永無寧日」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

韓國瑜市府團隊日前申請停止罷韓遭到駁回，罷韓投票確定6月6日在高雄舉行。對此，高雄市新聞局前局長王淺秋曾說，罷韓團體「Wecare 高雄」根本是「博歹筊」，近日又再度在臉書上砲轟，一旦開了先例，「台灣民主制度永無寧日。」

針對韓市府提出的「停止罷免投票」的訴求，被台北高等行政法院駁回，罷免案確定109年6月6日舉行投票。為此，罷韓團體出面呼籲，6月6日是高雄的「D-Day」，高雄人將「Dismiss（解雇）」罷免韓國瑜。

罷免案落定，高雄市長韓國瑜也回應，一切都平常心面對，防疫仍是首要工作，做好市政、守護高雄，就是最好的防禦。對此，高雄市新聞局前局長17日在臉書說明，針對聲請停止罷韓案被駁回的消息，她感到相當遺憾，也只能表達尊重。

▼王淺秋嗆Wecare「選輸就罷免」。（圖／Wecare高雄提供）

▲罷韓四君子路口宣傳 。（圖／Wecare高雄提供）

王淺秋先前曾嗆，罷韓團體「Wecare 高雄」根本是「博歹筊」，賭輸就翻桌，不讓市府團隊好好工作。她近日再度在臉書上說，這種先例一旦開啟，台灣民主制度將永無寧日，所有落選者都可以在敗選隔天展開連署，以少數罷免多數選出來的勝選者，原先當選人「一年內不得被罷免」的保障也不復存在。

王淺秋強調，本案的法律權益與罷免投票應分開來看，程序不正義、甚至是偽造文書連署，當事人當然依法究責、爭取權益，「而人民的公民參政只要在合法的程序下也當然應該尊重並行使，但前提是程序必須合法，而人民投票是依據施政表現而非個別政黨利益作為鬥爭。」她感慨，台灣已經沒有再亂的本錢，衷心期盼民主的真諦有是非、有價值，政治人物要做對社會有意義的事情。

 

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