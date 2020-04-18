　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美空軍上將證實：羅斯福號660名確診官兵　有2／3無症狀

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

▲羅斯福號目前停靠在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）爆發群聚感染，美軍參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（John Hyten）出面證實，截至17日為止，船上一共有660人確診新冠肺炎，且這些人中有高達2/3的都是無症狀患者。目前羅斯福號上一共有4,865位船員，有94%的人都已接受檢測，其中3920名船員對新冠肺炎顯示陰性。

綜合外媒報導，美國海軍發表聲明表示，在所有確診病例中已經有7名染疫者送往關島的美國海軍醫院治療，而其中一名在上周住進醫院的加護病房後，不幸在13日死於新冠肺炎併發症，同時也是羅斯福號首起死亡病例。

▲▼「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

海騰表示，依據目前全球病例研究顯示有大約2到5成都是無症狀染譯者，但根據羅斯福號上的確診病例研究來看，則有6到7成次無症狀染疫者，且船上有超過一成於三月底檢測呈現陰性的船員，卻在4月中「復陽」。

目前羅斯福號停靠在關島，而除了羅斯福號以外，法國戴高樂號航母也爆發群聚感染，船上的2300名船員中有約940人確診、500人表示身體不適。

ET快訊
有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報
直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離
軍艦群聚感染「病源太神秘」　台大醫曝2可能解答
帛琉0確診…前台大醫揭「艦隊感染源從何來」：各有不合理之處
19歲女兵愛上40歲士官：你比我爸疼我！日本旅遊激吻照外流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

15歲少女失蹤2月　竟從叔叔家「挖出混凝土鑲腐屍」母靠破碎刺青認人！

日本小笠原群島西部海域發生規模6.9地震　未發布海嘯警報

爆首例將滿3月！南韓睽違58天日增20例↓　明宣布是否延長社交距離政策

非洲淪下個疫情慘區　聯合國：就算有社交距離，恐破億人感染！

美空軍上將證實：羅斯福號660名確診官兵　有2／3無症狀

單兵負重25公斤10公里越野　解放軍76集團軍「以賽代訓」

俄國新冠肺炎月增2萬例　普丁宣布延後「勝利日」閱兵遊行

美國11月就警告以色列與北約　中國爆發「冠狀病毒」流行病

戰勝納粹75周年！普京推遲「紅場閱兵」...退伍軍人曝2關鍵時間

法國「戴高樂」航母累積確診940人　超過3成人員遭到感染

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

美空軍上將證實：羅斯福號660名確診官兵　有2／3無症狀

單兵負重25公斤10公里越野　解放軍76集團軍「以賽代訓」

俄國新冠肺炎月增2萬例　普丁宣布延後「勝利日」閱兵遊行

美國11月就警告以色列與北約　中國爆發「冠狀病毒」流行病

戰勝納粹75周年！普京推遲「紅場閱兵」...退伍軍人曝2關鍵時間

法國「戴高樂」航母累積確診940人　超過3成人員遭到感染

解放軍最討厭武器「天弓3」即將誕生　東風洲際飛彈一爬升「台灣就擊落」

反潛戰力大突破！　陸「056A型反潛護衛艦」秀拖曳線列聲納

美空軍C-17運送3名確診病患赴德國　運輸隔離系統首投入軍事行動

陸AIP潛艇出口後　3款重型魚雷也亮相「ET-40實現隱身殲敵」

女星防疫「整月0社交」　意外開啟「油畫技能」粉絲驚呼：太強了！

中職／高國輝「一點就通」　高國麟終於克服威拉諾敲轟

有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報醫官

別陷入數字迷思！防曬謹記「4字訣」，曬不黑更曬不老

王淺秋：罷韓案讓台灣民主永無寧日　政治人物要做「對社會有意義的事」

中職／獅4戰7失誤　林岳平坦言很傷但也為選手說話

染疫官兵「月初就有症狀」未通報　陳時中：看來有些判斷問題

楊丞琳「時尚簡潔風豪宅」內部曝光　網一看全驚：根本樣品屋！

從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

陸列貓狗為「伴侶動物」　珠海市5/1起「禁食貓狗」

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

軍武熱門新聞

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

美國11月警告以色列與北約　中國爆發冠狀病毒

一戰英雄信鴿　負傷飛40公里救194名美軍

戰勝納粹75周年　普京推遲紅場閱兵　

法國戴高樂航母累積確診940人

疫情升溫　俄國勝利日閱兵延期

陸3款重型魚雷亮相　ET-40實現隱身殲敵

陸「056A型反潛護衛艦」秀拖曳線列聲呐

軍工專家洩國安　1次15萬進帳GG了

單兵負重25公斤10公里越野 解放軍76集團軍「以賽代訓」

俄Su-35挑釁美軍　差7公尺就撞上

遼寧號也被Google地圖3D抓到

台灣防空識別區為何東南方缺一角？

美軍C-17運送3名確診病患赴德國　運輸隔離系統首投入軍事行動

更多熱門

相關新聞

「700官士兵」回營隔離　直擊送往高雄隔離所！

「700官士兵」回營隔離　直擊送往高雄隔離所！

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心18日宣布新增3例境外移入個案，皆為我國某軍艦實習生，且3人住在同寢室。軍方在確認出現確診病例後，已緊急召回全艦人員採檢，《ET today新聞雲》記者直擊，稍早衛生局人員抵達高雄隔離所，軍車約下午5點53分抵達，車上有隨行人員並穿著隔離衣。

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點

連3天0確診送雞排破功！醫師改捐3萬元

連3天0確診送雞排破功！醫師改捐3萬元

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」

關鍵字：

John Hyten海騰羅斯福號關島新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

疾管署公告SFTS列法定傳染病

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面