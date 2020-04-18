美空軍上將證實：羅斯福號660名確診官兵　有2／3無症狀

▲羅斯福號目前停靠在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）爆發群聚感染，美軍參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（John Hyten）出面證實，截至17日為止，船上一共有660人確診新冠肺炎，且這些人中有高達2/3的都是無症狀患者。目前羅斯福號上一共有4,865位船員，有94%的人都已接受檢測，其中3920名船員對新冠肺炎顯示陰性。

綜合外媒報導，美國海軍發表聲明表示，在所有確診病例中已經有7名染疫者送往關島的美國海軍醫院治療，而其中一名在上周住進醫院的加護病房後，不幸在13日死於新冠肺炎併發症，同時也是羅斯福號首起死亡病例。

▲「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）



海騰表示，依據目前全球病例研究顯示有大約2到5成都是無症狀染譯者，但根據羅斯福號上的確診病例研究來看，則有6到7成次無症狀染疫者，且船上有超過一成於三月底檢測呈現陰性的船員，卻在4月中「復陽」。

目前羅斯福號停靠在關島，而除了羅斯福號以外，法國戴高樂號航母也爆發群聚感染，船上的2300名船員中有約940人確診、500人表示身體不適。