影／直擊！敦睦艦隊「700官士兵」回營　17點53分送達高雄隔離所

地方中心／高雄報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心18日宣布新增3例境外移入個案，皆為我國某軍艦實習生，且3人住在同寢室。軍方在確認出現確診病例後，已緊急召回全艦人員採檢，分作7處安排，《ET today新聞雲》記者直擊載高雄隔離所部分，軍車約下午5點53分抵達，首批13人已全數下車，隨即化學兵隊全車進行消毒。



▲軍車抵達高雄隔離所 。（圖／地方中心攝）

中央流行疫情指揮中心今公布全台最新確診病例，新增3例境外移入個案，3人皆為某軍艦實習生。指揮官陳時中表示，3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。

陳時中表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，2人均於今日確診；另一案398則是剛剛才確認感染。

▲稍早衛生局也抵達高雄隔離所 。（圖／記者吳奕靖攝）

指揮中心表示，與前2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調。軍方在確認出現確診病例後，晚間緊急通知全員召回，並且漏夜安排交通，於今下午5時將所有人員分作7處安排。《ET today新聞雲》記者直擊，稍早衛生局人員抵達高雄隔離所後，軍車約下午5點53分抵達，車上隨行人員穿著隔離衣下車。據了解，這台軍車載了13名人員，逐一叫名字下車，所有人提著行李，排隊等待到2樓逐一量體溫，發生活用品，所有人離開下車後，化學兵也立即做消毒動作。

▲車子立即做消毒。（圖／地方中心攝）