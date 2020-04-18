軍艦群聚感染「病源太神秘」　台大醫曝2可能解答

▲台大醫院醫師黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

指揮中心今（18日）宣布新增3名新冠肺炎確診案例，2名為海軍敦睦艦隊實習生、另1名為職業軍人。由於帛琉零確診和不尋常的爆發時間點，讓眾人不解感染源到底來自哪裡，對此台大醫院小兒部主任黃立民給出了可能原因。

由於帛琉確診數至今仍掛零，讓台灣網友不禁擔心，當地政府過去是否皆以「蓋牌」方式掩飾。指揮中心指揮官陳時中也坦言，當地檢驗能力有限，高度懷疑有潛藏病例存在。

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網友還說，假設軍艦上本就有帶原者，但是從登艦到下船已經過了1個多月的時間，加上船上空間小，傳染速度必定更快，為何在這麼久以後才爆發，時間點太不尋常。

▲海軍緊急召回軍艦上700人集中檢疫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《中時》報導，台大醫師黃立民回應，軍官染疫有兩種可能，一就是帛琉有黑數，二是當初就有「無症狀感染者」上了軍艦。他也坦言，這起群聚感染的病毒源頭已經不可考，沒辦法分辨本土、境外何者可能性比較高。

不過前台大感染科醫師林氏璧稍早則是在臉書發文，表示他個人傾向「感染源來自帛琉」，因為若是2月就有人把病毒帶到船上，就算無症狀比例再高，到現在早就應該大爆發了，但也無法「完全排除」本土的可能性。

此外，總統蔡英文18日也給出指示，要求國防部全力配合疫情指揮中心，必須嚴格快速地完成檢驗和疫調措施，檢視國軍防疫相關整備，務必確保全體國軍官兵健康無虞，以穩固戰力。

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