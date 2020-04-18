敦睦艦隊700官兵回到社區2天　指揮中心將發「類細胞簡訊」給接觸者

▲海軍敦睦遠航訓練支隊日前到訪帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心證實，海軍敦睦艦隊總共有3人染疫，但該艦隊9日返國後，700多名官兵已於15日解隔離回到社區，被問到是否會比照鑽石公主號，發布細胞簡訊公布足跡？指揮官陳時中表示，會發「類細胞簡訊」，但僅發給接觸者，不會發給所有人。

陳時中表示，敦睦艦隊官兵15日下船、17日就下令區隔了，現在艦隊上已有3人確診，國防部會搜他們的手機，留下這兩天曾接觸者的手機號碼，這樣就可以把相關訊息直接傳給接觸的人，請他們進行自主健康管理。

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由於該艦隊在返國前曾只去過帛琉，但該國至今仍維持零確診，被問到感染源從哪裡來？指揮官陳時中表示，帛琉檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，先前疑似病例檢體送回台灣是陰性，不過，他高度懷疑當地有潛藏病例存在。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。