染疫官兵「月初就有症狀」未通報　陳時中：看來有些判斷問題

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18日）公布新冠肺炎確診3案例，是敦睦艦隊2名實習兵和1名軍人，疫調指出個案在4月初就已經陸續出現症狀，仍於15日下船；國防部說明也指出，船上醫官每次回報每人身體健康狀況都屬正常。指揮官陳時中表示，看起來整體上是有些判斷的問題，後續會由防疫醫師與醫療人員進行瞭解釐清。

指揮中心表示，3人於2月21日起登艦，該艦共337人(含3名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

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案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

陳時中表示，現在規定對於船舶進出港及所有船員機制，靠泊我國港口前30天內無靠泊國外港口之船舶所屬船員入境得採自主健康管理，不是說停靠起算，是沒有停靠國外相關的，沒有接觸要30天，到港沒有馬上下船，這滿了30天後才下船。

國防部軍政副部長張哲平說，為配合這次疫情發展，整個敦睦規劃做了調整，回來為符合指揮中心特別提醒規範，回來後因為從帛琉離開，是3月15日靠港，是4月9日返港，在海上又多留了6天，符合到達30天規定，才讓他們下船。

張哲平表示，為了這次疫情發展任務，都有派隨行醫官，是派胸腔內科或跟疫情專長醫官，每天回報船上所有官兵同仁健康狀況，但很遺憾的，傳來的報告裡都是正常，所以讓政策督導單位無法掌握真實情況，所以造成今天有3位確診，國防部表達深感遺憾。