SARS期間首起醫生死亡全因插管感染　何欣純募集上百防護箱贈醫院

記者鄧木卿／台中報導

台中榮總副院長張繼森18日表示，全球新冠肺炎疫情持續延燒，已逾200萬人確診，其中第一線的醫護人員最為危險和責任重大，以SARS為例，當初第一起死亡案例就是為病人插管治療而被感染的醫生，他感謝立委何欣純募集民間團體捐贈上百個插管防護箱，大大減少醫護人員在治療過程被感染風險。

▲▼立委何欣純（左6）等人贈送中榮等醫院插管防護箱。（圖／記者鄧木卿翻攝）

何欣純說，相較於國外疫情越來越嚴重，台灣還出現多次零確診，死亡人數也比其它國家少很多，除了歸功民眾正確防疫觀念之外，第一線的醫護人員更是把關得宜，為了讓醫護人員在治療過程中，免於被病人的飛沫噴到而造成感染危險，因此結合多家民間團體合資捐贈插管防護箱。

張繼森說，全球已逾200萬人確診新冠肺炎，光是義大利就有8千多名醫護人員感染，其中有63名醫生死亡，而在SARS期間，第一個死亡案例就是醫生在為病患插管感染造成，如今有了插管防護箱，讓醫護人員在急診室、加護病房和開刀房進行治療時，能得到最好防護，讓醫師免於被病患的飛沬、嘔吐物等噴到的風險，他感謝社會各界為防疫所做的努力。

榮總急診室的護理師說，防疫期間的急診室工作量，比平時還大，不但一整天穿著防護裝備，回到家還擔心會把病菌傳染給家人，心理壓力很大，如今使用插管防護箱，在為患者插管時會更加安全。

這次受贈醫院包括台中榮總、國軍台中總醫院、中山醫學大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清醫院平等與中港院區、大里仁愛醫院、沙鹿童綜合醫院、沙鹿光田醫院等，每家可獲得10個插管防護箱。

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