緊急召回畫面曝／敦睦艦隊3人有症狀還放下船！海軍急電「700官士兵」回營隔離

▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心18日宣布新增3例境外移入個案，皆為我國某軍艦實習生，且3人住在同寢室。軍方在確認出現確診病例後，已緊急召回全艦人員採檢，並進行居家檢疫，防止疫情擴散。

中央流行疫情指揮中心今公布全台最新確診病例，新增3例境外移入個案，3人皆為某軍艦實習生。指揮官陳時中表示，3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。

陳時中表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，2人均於今日確診；另一案398則是剛剛才確認感染。

指揮中心表示，與前2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調。軍方在確認出現確診病例後，19日晚間緊急通知全員召回，並且漏夜安排交通，於今下午5時將所有人員送往集中檢疫所，並分作7處安排，今晚將漏夜進行採檢，結果可望明日出爐，若為陽性將送醫治療、陰性則隔離14天。陳時中呼籲，近2日曾接觸軍艦上的民眾若出現疑似症狀務必聯繫1922防疫專線，就醫採檢。

▼海軍軍艦傳出3名實習生染疫。（圖／中華民國海軍臉書）