影／有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不贊成」　認最擔憂一件事

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，口罩等防疫用品需求大增，政府規劃口罩實名制統一進行販售，其中，因兒童口罩不好買再加上適合尺寸問題引發爭議，繼在中小學賣口罩不被允許後，今（18）日全教總再度呼籲政府應免費配送口罩給中、小學。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「不是不能考慮，但不那麼贊成口罩完全不用錢來配發。」並曝光擔憂原因。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



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針對是否會免費配送口罩至中、小學？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口說，「坦白講，全國大家都要免費的口罩也不是不行。」但認為一點點的使用者付費，是可以讓國家於財務上，可以利用在實際紓困或是直接用在醫療上的費用更恰當，但強調如果全民都有其這樣想法「也不是不能考慮」，不過由於目前政策已將口罩價格壓在全世界低，就是為了避免一點點可能性的浪費，坦言：「完全都不用錢，我擔心浪費會加劇。」

陳時中強調口罩是重要防疫物資，全民都有責任讓口罩效果發揮最大，因此並不是那麼贊成口罩完全不用錢來進行配發，反過頭質疑：「小學要配發，中學呢？大學呢？軍人？上班族？如果都免費大家是不是會撙節使用，我有點擔憂。」