進博會倒數200天　報名參展企業超1000家...設公共衛生防疫專區

▲第三屆進口博覽會開幕倒數200天。（圖／翻攝進博會官方微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

第三屆進博會進入開幕倒數200天，中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，目前已簽約展覽面積超過規劃60%，報名參展企業已超1000家，同時，本屆進博會將在醫療器械及醫藥保健展區設立「公共衛生防疫專區」。

▲大陸國家主席習近平（左）出席進博會開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，第三屆進博會開幕倒計時200天宣傳活動今（18日）在國家會展中心舉行，受疫情影響，包括豐田汽車及部分採購商代表，以視訊連線方式參加。孫成海表示，「中國的開放，進博會的籌辦，未曾因為疫情而停下腳步。」

進博會組展機構代表、日本貿易振興機構上海事務所所長小栗道明表示，將在醫療器械及醫藥保健、食品及農產品、消費品三大展區，組織日本富有特色的中小企業參展第三屆進博會。

受新冠肺炎疫情影響，第三屆進博會也首度採取雲簽約模式，同期招展比往屆更快，其中，米其林集團、雅培、世邦魏理仕、歐力士（ORIX）等世界500強和國際巨頭，為首次報名參展進博會。

▲進博會主會場上海國家會展中心。（圖／CFP）

據悉，第三屆進博會將以「共天地、同風雨、聚進博、享機遇」為主題，作為字首，「共」和「同」具有患難與共、休戚與共、同舟共濟等涵義；「聚」字則是反映進博會作為典型的國際大型展會，透過商品、服務、企業聚集，達到人流、物流、訊息流及貿易流匯集的特點；「享」字則代表共享、分享之意。