帛琉「零確診」敦睦艦隊卻染疫　陳時中：高度懷疑有潛藏病例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心證實，海軍敦睦艦隊總共有3人染疫，年齡均為20多歲，是船上實習兵。該艦隊在返國前曾只去過帛琉，但該國至今仍維持零確診，被問到感染源從哪裡來？指揮官陳時中表示，帛琉檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，先前檢體送回台灣是陰性，但高度懷疑當地有潛藏病例存在。

海軍司令部副司令梅家樹表示，敦睦艦隊是在3月12日抵達帛琉，當地政府高度重視，入國前也有執行檢疫、填寫健康聲明書，在帛琉期間也都按照出國的防疫指導，全程攜帶口罩，在帛琉的所有活動都有戴。

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梅家樹提到，為了防止不確定疫情，敦睦艦隊在抵達前3天，有透過大使館了解帛琉情況，綜合考量下才靠岸。3月13日、14日在當地有舉辦政要歡迎儀式，還有僑胞聯繫晚會，但來賓有有實施相關作為。在當地參訪皆採團體方式進行，相關帶隊官兵全情攜帶口罩。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。