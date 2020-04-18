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陸新增10例本土確診　黑龍江7例、四川清零後再現1例

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▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲目前疫情較為嚴重的黑龍江省，17日共出現7例本土確診病例。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委18日公布，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中17例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東2例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例5例，均為境外輸入疑似病例（上海3例，黑龍江2例）。

境外輸入確診病例方面，大陸目前現有確診病例857例（含重症病例47例），現有疑似病例58例。累計確診病例1566例，累計治癒出院病例709例，無死亡。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸全國現有確診病例1058例，含重症病例85例。（圖／路透社）

截至4月17日24時，大陸全國現有確診病例1058例，含重症病例85例，累計治癒出院病例77029例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例82719例，現有疑似病例63例。累計追蹤到密切接觸者723835人，尚在醫學觀察的密切接觸者8893人。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢仍有122例確診病例待康復出院。（圖／路透社）

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例7例（武漢7例），無新增死亡病例，現有確診病例122例，集中在武漢市，重症病例有27例。累計治癒出院病例63494例（武漢46342例），累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例68128例（武漢50333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

無症狀感染者共54例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例9例（境外輸入6例）；當日解除醫學觀察66例（境外輸入12例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1017例（境外輸入191例）。

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