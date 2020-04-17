台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局獲得線報，指日前停業的北區「百樂視聽歌唱」，將於17日恢復營業，立即報請台南市政府聯合稽查小組於17日晚上前往稽查，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開，全案將彙整相關資料後，依違反傳染病防治法移請台南市政府相關局處裁處。

市警五分局惟恐有男女陪侍的酒店、舞廳等場所，偷偷恢復營業，形成防疫破口，責令各派出所加強監控轄內3家大型酒店、舞廳業者有無復業，警方日前情蒐發現一處與萬象舞廳同棟建築，營業登記名為「百樂視聽歌唱」，將於17日恢復營業，立即報請台南市政府聯合稽查小組稽查，警方編排優勢警力配合執行。

17日晚上9時許，市警五分局長陳錦文率警力26名，偕同聯合稽查小組進入檢查，發現有3處包廂疑有客人招女陪侍情事且依偎而坐，並未保持社交安全距離，警方與聯合稽查小組人員進入蒐證，並運用M-POLICE逐一查對在場人身份，有無違反居家隔離檢疫對象。

五分局長陳錦文當場勸導負責人要共體時艱，支持政府防疫政策，在防疫關鍵時刻主動停業，畢竟酒店與KTV等其他八大行業都屬於室內人群易密集接觸處所，若有男女陪侍，由於防疫需求，也需要配合暫停營業，負責人當場表示即起停止營業並勸導客人離開，全案將彙整相關資料後，依違反傳染病防治法移請臺南市政府相關局處裁處。

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