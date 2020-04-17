　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局獲得線報，指日前停業的北區「百樂視聽歌唱」，將於17日恢復營業，立即報請台南市政府聯合稽查小組於17日晚上前往稽查，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開，全案將彙整相關資料後，依違反傳染病防治法移請台南市政府相關局處裁處。

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局惟恐有男女陪侍的酒店、舞廳等場所，偷偷恢復營業，形成防疫破口，責令各派出所加強監控轄內3家大型酒店、舞廳業者有無復業，警方日前情蒐發現一處與萬象舞廳同棟建築，營業登記名為「百樂視聽歌唱」，將於17日恢復營業，立即報請台南市政府聯合稽查小組稽查，警方編排優勢警力配合執行。

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日晚上9時許，市警五分局長陳錦文率警力26名，偕同聯合稽查小組進入檢查，發現有3處包廂疑有客人招女陪侍情事且依偎而坐，並未保持社交安全距離，警方與聯合稽查小組人員進入蒐證，並運用M-POLICE逐一查對在場人身份，有無違反居家隔離檢疫對象。

▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局出動大批警力，會同台南市政府聯合稽查小組，晚上前往「百樂視聽歌唱」稽查臨檢，負責人在五分局長陳錦文勸導下，當場表示即起停止營業並勸導客人離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文當場勸導負責人要共體時艱，支持政府防疫政策，在防疫關鍵時刻主動停業，畢竟酒店與KTV等其他八大行業都屬於室內人群易密集接觸處所，若有男女陪侍，由於防疫需求，也需要配合暫停營業，負責人當場表示即起停止營業並勸導客人離開，全案將彙整相關資料後，依違反傳染病防治法移請臺南市政府相關局處裁處。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

ET快訊
蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片　向全球訴說「台灣防疫故事
孕媽驗寶寶性別！醫掃到條狀物：弟弟下面很長...真相曝光主治
紓困條例的薪資費用加倍認列　應該要能合理到位
再槓WHO動作慢！　川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

25歲警坐火炎山懸崖拍照！喬位子突崩落…「頭埋土堆」谷底慘死

慟！新北警命喪火炎山　直升機吊掛到運動場「父母腿軟泣不成聲」

聲援抗爭「咬傷女警」！法院判拘役80天　蔣月惠：我要上訴

未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

不滿司法院操弄威權未審先判　前公懲會委員長怒告院長等3人

沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

馬麻煮麵太難吃...4歲萌娃2度作嘔 怕母難過燦笑吞下！網：超貼心❤

台南女陪侍業者「偷偷復工」　唱一半…南警+稽查小組來了！

25歲警坐火炎山懸崖拍照！喬位子突崩落…「頭埋土堆」谷底慘死

慟！新北警命喪火炎山　直升機吊掛到運動場「父母腿軟泣不成聲」

聲援抗爭「咬傷女警」！法院判拘役80天　蔣月惠：我要上訴

未繳1.8萬罰款...法拍屋卻暫緩點交　律師為執行署抱屈：可憐之人必有可惡之處

影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

不滿司法院操弄威權未審先判　前公懲會委員長怒告院長等3人

沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

《花千骨》姊妹作傳開拍！網看到《脫骨香》文案跪求別毀原著

美國最大豬肉商「1人死亡640人確診」佔全州44%　全美最大群聚感染源頭

疫情波及！喜憨兒手作義賣品銷售慘　發起認購贈醫護人員送愛

老公來了！《戀與製作人》動畫版宣布推出　李總裁90秒片網暴動：跪求台配

影／蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片…向全球訴說「台灣的防疫故事」

防疫悶壞了！Gucci唇膏、香水被藝術家變成可愛插畫

潤娥「及肩短髮+厚重齊瀏海」新髮型曝光！網崩潰：有夠土

歐陽靖曝「日本結婚登記」超麻煩！　辦手續「累到在區役所睡著」：繁瑣又無趣

約克夏偷戴上排假牙　媽忘情噴笑「ㄍㄡˊ一聲」萬人聽傻

中職／蘇緯達手肘被痛擊不退場　丘昌榮：他還想拚

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

即／25歲警員休假爬火炎山！摔百米深山谷身亡

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

火炎山傳墜谷　新北警失足

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

職員陳屍「文大旁草叢」　爸媽翻遍崩潰

夫妻雙載撞上超商卸貨車　他胸腔大出血亡

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

驚見老公喊：一起3P！小三狂讚屁屁有彈性～正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

愛爾麗集團捐贈南警額溫槍防疫

愛爾麗集團捐贈南警額溫槍防疫

台南市政府市場管理處科長馮秋蓉成員10多人，聯合佳里區長朱雅宏、佳里區鎮山里長陳信祿、忠仁里長楊林錦鴦、消防局佳里分隊暨佳里分局長斯儀仙等人，4月16日晚上前往平等街傳統夜市，辦理新冠肺炎防疫及交通安全等宣導活動。

台南佳里防疫總動員

台南佳里防疫總動員

祥富水產突停業！欠薪理由：政府紓困款沒來

祥富水產突停業！欠薪理由：政府紓困款沒來

台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

最「毒」賓士車！警拆封驚見「毒品超商」

最「毒」賓士車！警拆封驚見「毒品超商」

關鍵字：

台南陪侍復業南警市府聯合稽查小組稽查停業

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

疾管署公告SFTS列法定傳染病

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面