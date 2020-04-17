企業有愛警民有情　愛爾麗集團捐贈南警160支額溫槍協助防疫

▲台南市長黃偉哲除對於愛爾麗集團熱心捐贈表達感謝外，也呼籲民眾時常量體溫，做好洗手及保持社交距離的工作，讓自己健康、也保護家人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



體恤警察人員辛勞與疫情的危險性，「愛爾麗醫學美容集團」公益大使謝祖武，17日代表醫療集團捐贈160支額溫槍給台南市警察局使用，台南市長黃偉哲親自出席捐贈儀式，感謝企業為防疫工作再添利器。

黃偉哲市長表示，額溫槍將作為基層員警執行勤務時第一線防疫之用，降低感染風險，感謝愛爾麗集團的暖心義舉，進一步保障警察同仁的健康。





台南市長黃偉哲表示，額溫槍能初步篩檢出發燒患者，讓第一線執勤人員的安全多一分保障，尤其警察同仁不管是執行任務時或是受理民眾報案申訴時，都需要跟民眾近距離接觸，除了戴口罩、勤洗手之外，過濾進出警局以及派出所的民眾的額溫也是很重要的。



黃偉哲市長強調，今天國內再度無確診病例，但在新冠肺炎疫情完全解除之前，市府絕對不會掉以輕心，感謝愛爾麗醫學美容集團常如山董事長的力挺，與公部門共同抗疫，讓防疫網更加嚴密、更臻周延。





公益大使謝祖武盼藉由今日捐贈的160支額溫槍，讓台南市警察人員在執務時，保護自己也保護別人，他表示今日防疫物資的捐贈不會是句點，愛爾麗集團將會出現在台灣每個需要愛心的角落。





台南市警察局表示，自新冠肺炎疫情爆發後，台灣許多防疫物資如額溫槍均匱乏，額溫槍是能夠篩檢出體溫過高、疑似發燒民眾最直接的工具，員警執勤時常需與民眾接觸，一旦遭到傳染，警力恐將出現破口，只有防範在先，才不致失守在後，愛爾麗集團董事長常如山，對於警消人員的支持，總是不遺餘力，感謝台灣企業的積極協助，拋磚引玉，配合政府做好全民共同防疫。今日台南市議員呂維胤、李宗翰、沈震東、蔡筱薇、李啟維皆親自出席與會，共襄盛舉。

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