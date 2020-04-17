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祥富水產突停業！欠薪2個月理由：政府紓困款沒下來　員工曝…早有預感倒閉

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記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」16日遭爆料，公司不堪長期虧損，甚至背負滿身的債務，無奈燒盡最後的資金，只好宣布暫停營業，讓員工們都相當難以置信。對此，一名於高雄夢時代店工作的員工也表示，先前薪資遭延期就覺得有些奇怪，但當時公司是以「政府紓困款項還沒下來」為理由塘塞。

▲▼祥富水產高雄夢時代店員工。（圖／記者吳奕靖攝）

▲祥富水產16日驚傳倒閉，17日各家門市全停業，高雄夢時代店員工稱昨晚才臨時接獲通知。（圖／記者吳奕靖翻攝）

祥富水產是台灣首創火鍋超市業者，在台中爆紅後，2018年就正式插旗台北，店址開設在新光三越南西店三館7樓，開幕初期吸引許多朝聖人潮，曾創下要排隊8小時才吃得到的紀錄，怎料16日驚傳倒閉，17日各家門市全暫停營業。

▲▼祥富水產高雄夢時代店員工。（圖／記者吳奕靖攝）

▲祥富水產16日驚傳倒閉，17日各家門市全停業，一早可見廠商前來搬東西。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄夢時代店1名員工表示，昨晚接到停業通知時他正在上班，隨後公司Line群組就收到消息指出長期經營虧損的事情，接著提及先前是否有預感公司即將倒閉，該名員工說，「從上月開始薪資沒有撥款就有覺得怪怪的，當時公司是以『政府紓困款項還沒下來』為理由延發薪資，且正常應該是5號可領薪，但現在已經17號了仍沒有下文，甚至直接宣布倒閉」。至於未來該分店的20多名員工該何去何從，他們表示會先去勞工局報到了解情況，再看是否有需要組自救會進行其他動作。

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 ▲▼祥富水產高雄夢時代店員工。（圖／記者吳奕靖攝）

▲祥富水產16日驚傳倒閉，17日各家門市全停業，高雄夢時代店員工稱昨晚才臨時接獲通知。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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